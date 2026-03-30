El temporal de vent que colpeja Catalunya ha deixat set ferits, cap d’ells de gravetat, aquest diumenge a Catalunya. Segons informa Protecció Civil, tots set han estat derivats a un centre sanitari, la majoria per talls o cops provocats per alguna caiguda, malgrat que no pateixen ferides de gravetat. En un inici s’havia informat d’un vuitè ferit que no ha estat finalment traslladat a cap centre de salut.
🔴 Actualització serveis #VENTCAT 07h
Entre les 22h i les 07h d'aquest matí, #bomberscat hem atès tan sols 7 serveis relacionats amb el vent. Tots a la #REGirona.
El telèfon d’emergències 112 ha rebut més d’un miler de trucades durant el cap de setmana corresponents a 753 incidents. Els Bombers de la Generalitat, d’altra banda, s’han activat prop de 800 vetades, més de la meitat a les comarques gironines. La majoria han estat per arbres i branques caigudes, pals de llum i telefonia abatuts i elements que volaven o amenaçaven de caure.
Els dos incidents més rellevants, segons la informació que recull l’ACN, han estat a dos càmpings de la Noguera i del Baix Empordà, aquesta última comarca, una de les més afectades. En el primer cas ha caigut una planxa metàl·lica, causant-ne tres ferits; en el segon, una persona ha quedat ferida per la caiguda d’un arbre.
Cinc comarques en avís taronja
El temporal, que ha afectat sobretot les comarques de Girona, continuarà causant problemes fins dimarts. Els primers cops rellevants s’han produït a l’Empordà i el Pirineu, que continuaran sent els punts més crítics del temporal aquest dilluns al matí.
Les ratxes de vent fortes s’escamparà al llarg del dia a les zones de Ponent, primer, i al sud del país (Terres de l’Ebre i Camp de Tarragona) a la tarda. Hi ha cinc comarques en avís taronja (nivell de perill 3 sobre 6) pel vent: l’Alt Empordà, el Ripollès, la Cerdanya, el Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça.