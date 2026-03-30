Set ferits pel temporal de vent, que continua aquest dilluns
Gabriel González
30/03/2026 08:17

El temporal de vent que colpeja Catalunya ha deixat set ferits, cap d’ells de gravetat, aquest diumenge a Catalunya. Segons informa Protecció Civil, tots set han estat derivats a un centre sanitari, la majoria per talls o cops provocats per alguna caiguda, malgrat que no pateixen ferides de gravetat. En un inici s’havia informat d’un vuitè ferit que no ha estat finalment traslladat a cap centre de salut.

El telèfon d’emergències 112 ha rebut més d’un miler de trucades durant el cap de setmana corresponents a 753 incidents. Els Bombers de la Generalitat, d’altra banda, s’han activat prop de 800 vetades, més de la meitat a les comarques gironines. La majoria han estat per arbres i branques caigudes, pals de llum i telefonia abatuts i elements que volaven o amenaçaven de caure.

Els dos incidents més rellevants, segons la informació que recull l’ACN, han estat a dos càmpings de la Noguera i del Baix Empordà, aquesta última comarca, una de les més afectades. En el primer cas ha caigut una planxa metàl·lica, causant-ne tres ferits; en el segon, una persona ha quedat ferida per la caiguda d’un arbre.

La zona desallotjada del Càmping Riembau, amb l’arbre que ha caigut al fons | Berta Artigas Fontàs (ACN)

Cinc comarques en avís taronja

El temporal, que ha afectat sobretot les comarques de Girona, continuarà causant problemes fins dimarts. Els primers cops rellevants s’han produït a l’Empordà i el Pirineu, que continuaran sent els punts més crítics del temporal aquest dilluns al matí.

Les ratxes de vent fortes s’escamparà al llarg del dia a les zones de Ponent, primer, i al sud del país (Terres de l’Ebre i Camp de Tarragona) a la tarda. Hi ha cinc comarques en avís taronja (nivell de perill 3 sobre 6) pel vent: l’Alt Empordà, el Ripollès, la Cerdanya, el Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça.

