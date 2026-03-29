Los fuertes vientos afectan de lleno al norte de Cataluña, con ráfagas de viento que llegan a los 170 Km/h en el Alt Empordà, muy por encima de las previsiones iniciales de la Generalitat. Seis carreteras están cortadas por la caída de árboles en Darnius, la Vajol, Fontcoberta, Camprodon, Vilallonga de Ter y Quart, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).

Árboles caídos en una finca de Molló / ACN-Lourdes Casademon

Preventivamente, Renfe ya anunció el sábado que no circularían trenes de la R11, entre Figueres y Portbou, y de la R3, entre Vic y Ripoll. A media tarde del sábado, Protección Civil envió un ES Alert a seis comarcas: el Alt Empordà, Berguedà, Garrotxa, Ripollés, Solsonès y norte de la Cerdanya.

⚫🌳Vías cortadas en ambos sentidos por caída de árboles:



GI-502 Darnius

GI-505 La Vajol

GIV-5132 Fontcoberta

GIV-5223 Camprodon

GIV-5265 Vilallonga de Ter

GIV-6641 Quart



ℹ️ Más info: https://t.co/7bzpWB9BQj pic.twitter.com/DxF2t47Zmf — Trànsit (@transit) March 29, 2026

Hasta las 09.30 horas, las carreteras cortadas eran la GI-505 en la Vajol y la GI-502 en Darnius, en el Alt Empordà; la GIV-5132 en Fontcoberta, en el Pla de l’Estany; la GIV-5223 en Camprodon y la GIV-5265 Vilallonga de Ter, en el Ripollès; y la GIV-6641, la carretera dels Àngels, en el término de Quart, en el Gironès.

Se han recibido hasta las 8 h un total de 111 llamadas procedentes que han generado 64 expedientes relacionados con el fuerte viento. Por comarcas:



– Alt Empordà 35,29%

– Baix Empordà 19,61%

– Berguedà 11,76%#AlertaCat #VENTCAT pic.twitter.com/Jk8h7YyIHX — 112 (@112) March 29, 2026

Por otro lado, el teléfono de emergencias había recibido hasta las 08.00 de la mañana 111 llamadas por el fuerte viento. Los avisos han generado 64 expedientes. Por comarcas, desde el Alt Empordà se han hecho el 35,29% de las llamadas, y desde el Baix Empordà, el 19,61%. El 11,76% de los avisos proceden del Berguedà.

231 llamadas hasta las 10.00 horas

A las 10.00 horas, las llamadas recibidas eran 231. Los avisos han generado 161 expedientes. Por comarcas, desde el Baix Empordà se han hecho el 35,29% de las llamadas (77), y desde el Alt Empordà, el 27,06% (59). El 9,17% de los avisos proceden del Berguedà (20). Por municipios, ha habido 21 llamadas desde Castell-Platja d’Aro, 14 desde l’Escala y 12 desde Palamós.

Entre otros puntos de Cataluña en los que se han registrado fuertes vientos destacan los 168,5 km/h de Portbou-coll dels Belitres, los 154,4 km/h del Santuari de Queralt, los 135,4 km/h del Pantà de Darnius-Boadella, los 125,3 km/h de la Tosa d’Alp o los 115,9 km/h de Navata, según los datos de las estaciones automáticas del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) recogidos por l’Agència Catalana de Notícies.