Les fortes ventades afecten de ple el nord de Catalunya, amb ratxes de vent que arriben als 170 Km/h a l’Alt Empordà, molt per sobre de les previsions inicials de la Generalitat. Sis carreteres estan tallades per la caiguda d’arbres a Darnius, la Vajol, Fontcoberta, Camprodon, Vilallonga de Ter i Quart, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).
Preventivament, Renfe ja va anunciar dissabte que no circularien trens de l’R11, entre Figueres i Portbou, i de l’R3, entre Vic i Ripoll. A mitja tarda de dissabte, Protecció Civil va enviar un ES Alert a sis comarques: l’Alt Empordà, Berguedà, Garrotxa, Ripollés, Solsonès i Nord de la Cerdanya.
⚫🌳Vies tallades en ambdós sentits per caiguda d'arbres:— Trànsit (@transit) March 29, 2026
Fins a les 09.30 hores, les carreteres tallades eren la GI-505 a la Vajol i la GI-502 a Darnius, a l’Alt Empordà; la GIV-5132 a Fontcoberta, al Pla de l’Estany; la GIV-5223 a Camprodon i la GIV-5265 Vilallonga de Ter, al Ripollès; i la GIV-6641, la carretera dels Àngels, al terme de Quart, al Gironès.
D’altra banda, el tèlefon d’emergències havia rebut fins a les 08.00 del matí 111 trucades pel fort vent. Els avisos han generat 64 expedients. Per comarques, des de l’Alt Empordà s’han fet el 35,29% de les trucades, i des del Baix Empordà, el 19,61%. L’11,76% dels avisos procedine del Berguedà.
231 trucades fins a les 10.00 hores
A les 10.00 hores, les trucades rebudes eren 231. Els avisos han generat 161 expedients. Per comarques, des del Baix Empordà s’han fet el 35,29% de les trucades (77), i des de l’Alt Empordà, el 27,06% (59). El 9,17% dels avisos procedeixen del Berguedà (20). Per municipis, hi ha hagut 21 trucades des de Castell-Platja d’Aro, 14 des de l’Escala i 12 des de Palamós.
Entre altres punts de Catalunya en els quals s’han registrat ventades fortes destaquen els 168,5 km/h de Portbou-coll dels Belitres, els 154,4 km/h del Santuari de Queralt, els 135,4 km/h del Pantà de Darnius-Boadella, els 125,3 km/h de la Tosa d’Alp o els 115,9 km/h de Navata, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) recollides per l’Agència Catalana de Notícies.