L’episodi de ventades deixa nou persones ferides, una d’elles en estat crític

Fins a 86 persones han necessitat assistència sanitària a causa dels estralls de les ventades que han paralitzat Catalunya aquest dijous. Així ho ha confirmat Protecció Civil, que també ha reportat més de 450 alertes del públic, si bé la immensa majoria -unes 360- buscaven informació sobre com actuar en un episodi extrem. Entre tots els afectats, segons ha confirmat el departament de Salut de la Generalitat, cal lamentar nou persones ferides, que han estat traslladades als diversos hospitals del país. D’aquests, tres es troben en estat greu, un en estat molt greu i una persona més en estat crític. A aquests cal afegir dues persones ferides més: una a Vilassar de Mar, per la caiguda d’un mur, i una a l’Hospitalet de Llobregat, després que part d’un edifici caigués sobre el seu vehicle.
La persona que es troba en estat crític té 46 anys, i ha estat ingressat a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona després que part del sostre d’una nau industrial hi hagi caigut a sobre. Al mateix centre hospitalari es troba una altra persona ferida en estat greu, amb una fractura de pelvis i fèmur i un traumatisme toràcic provocats per la caiguda d’un fanal. Per altra banda, la persona que es troba en estat molt greu està ingressat a Bellvitge per tractar les ferides causades per la caiguda d’un arbre. També a la institució llobregatina hi ha un jove de 23 anys amb ferides greus. Entre les persones ferides de menor consideració, destaquen dues que han estat ingressades a l’Hospital d’Olot, que han patit la caiguda d’un arbre mentre treballaven, així com dues més a l’Hospital de Sant Boi, també per la caiguda d’un arbre.
Fi a les restriccions de mobilitat
La major part dels incidents s’han donat durant les primeres hores del matí, quan la major part de la regió metropolitana de Barcelona ha patit les ratxes de vent més intenses. Al llarg de la jornada la situació s’ha anat fent menys greu, fins al punt que la Generalitat ha aixecat les restriccions de mobilitat posades en marxa el migdia del passat dimecres. El Govern, però, demana a la ciutadania mantenir les precaucions en qualsevol trasllat, i deixa intactes les suspensions a les activitats educatives, sanitàries i d’oci a l’aire lliure.