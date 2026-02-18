Activada l’alerta per un nou episodi de ventades a Catalunya

Protecció Civil ha activat aquest dimecres l’alerta davant un nou episodi de ventades que afectarà bona part del país. La Generalitat ha posat en marxa el Pla especial per risc de ventades a Catalunya (VENTCAT) per la previsió de ratxes superiors als 125 quilòmetres per hora de component oest especialment al Pirineu, Prepirineu i meitat sud de Catalunya.
Segons la informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), es preveu que el vent bufi amb força a partir d’aquesta matinada a les comarques de la Garrotxa, Osona, Ripollès i Selva. De cara a la jornada de demà dijous, les previsions indiquen que el vent de component oest afectarà tot el país exceptuant el nord-est del país, encara que l’Alt Empordà sí que patirà els efectes d’aquestes ventades.
Durant el dia es podrien superar aquest llindar dels 125 quilòmetres per hora a les comarques del Baix Camp i Tarragonès. Pel que fa al Pirineu, el llindar d’avís se superarà sobretot a les cotes altes i pot provocar torb per la neu acumulada. Divendres de matinada es reduirà el risc, que només afectarà el terç nord del país, des de la Vall d’Aran a l’Alt Empordà. De cara al matí, ja no es preveu cap risc.
Crida a la prudència i recomanacions
Des del servei de Protecció Civil han demanat prudència davant aquestes noves ventades i recorden que molt arbrat està mal falcat després dels reiterats episodis de pluja i vent. També avisen que podrien produir-se despreniments en el terreny. Com a recomanacions, es demana recollir els tendals i despenjar elements de la façana o balcó que puguin caure, com ara testos o estenedors. Al carrer, cal vigilar amb el mobiliari urbà i evitar travessar parcs o zones amb molt arbrat, per si cauen branques. En moments que el vent bufi fort, les autoritats aconsellen no situar-se a prop de murs inestables, cartelleria o altres elements de mobiliari que no siguin estables.
Pel que fa a les activitats de lleure a l’exterior, es demana evitar les zones boscoses i la costa. En la mesura del possible, es recomana posposar-les, sobretot aquelles activitats col·lectives o en grup amb menors o persones vulnerables.
Nou episodi de ventades molt intenses a Catalunya: compte amb la mobilitat i les activitats a l’exterior— Protecció civil (@emergenciescat) February 18, 2026
✔️ Dijous es preveuen fortes ratxes 🌬️ de component oest especialment al Pirineu, Prepirineu i meitat sud del país
PRUDÈNCIA‼️
Més ℹ️ https://t.co/G3n1NjCoMF pic.twitter.com/IOUtU5wybT