Activada la alerta por un nuevo episodio de vientos en Cataluña

Protección Civil ha activado este miércoles la alerta ante un nuevo episodio de vientos que afectará a buena parte del país. La Generalitat ha puesto en marcha el Plan especial por riesgo de ventadas en Cataluña (VENTCAT) por la previsión de rachas superiores a los 125 kilómetros por hora de componente oeste especialmente en el Pirineo, Prepirineo y mitad sur de Cataluña.

Según la información facilitada por el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat), se prevé que el viento sople con fuerza a partir de esta madrugada en las comarcas de la Garrotxa, Osona, Ripollès y Selva. De cara a la jornada de mañana jueves, las previsiones indican que el viento de componente oeste afectará a todo el país exceptuando el noreste, aunque el Alt Empordà sí sufrirá los efectos de estos vientos.

Durante el día se podría superar este umbral de los 125 kilómetros por hora en las comarcas del Baix Camp y Tarragonès. En cuanto al Pirineo, el umbral de aviso se superará sobre todo en las cotas altas y puede provocar ventisca por la nieve acumulada. El viernes de madrugada se reducirá el riesgo, que solo afectará al tercio norte del país, desde el Vall d’Aran al Alt Empordà. De cara a la mañana, ya no se prevé ningún riesgo.

Llamado a la prudencia y recomendaciones

Desde el servicio de Protección Civil han pedido prudencia ante estos nuevos vientos y recuerdan que muchos árboles están mal sujetos después de los reiterados episodios de lluvia y viento. También advierten que podrían producirse desprendimientos en el terreno. Como recomendaciones, se pide recoger los toldos y descolgar elementos de la fachada o balcón que puedan caer, como macetas o tendederos. En la calle, hay que tener cuidado con el mobiliario urbano y evitar cruzar parques o zonas con muchos árboles, por si caen ramas. En momentos en que el viento sople fuerte, las autoridades aconsejan no situarse cerca de muros inestables, cartelería u otros elementos de mobiliario que no sean estables.

En cuanto a las actividades de ocio en el exterior, se pide evitar las zonas boscosas y la costa. En la medida de lo posible, se recomienda posponerlas, especialmente aquellas actividades colectivas o en grupo con menores o personas vulnerables.