L’arribada de la borrasca Pedro a la península Ibèrica ha provocat que a grans parts de l’Estat espanyol es pateixin fortes ratxes de vent, precipitacions abundants i nevades copioses. Als Països Catalans la borrasca Pedro també està causant problemes i ha obligat que Adif hagi anunciat la interrupció del servei de trens entre el País Valencià i Catalunya entre les onze del matí i les quatre de la tarda d’aquest dijous. L’administrador d’infraestructures ferroviàries ha justificat la decisió basant-se en l’avís per ratxes fortes de vent que ha emès l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) a l’Estat espanyol.
En una publicació a les xarxes socials Adif ha obert la porta a ampliar les restriccions al trànsit ferroviari o aixecar-les “en funció de l’evolució meteorològica”. Els trens afectats són els Euromed i Intercity que operen entre Catalunya i el País Valencià.
El temporal de vent que sacseja, de nou, Catalunya ha obligat a suspendre la circulació de trens de l’R16 entre Tortosa i Tarragona. Renfe ha activat un servei alternatiu per garantir la mobilitat dels usuaris.
Activada l’alerta per un nou episodi de ventades a Catalunya
Des del servei de Protecció Civil van activar el passat dimecres a la tarda el Pla especial per risc de ventades a Catalunya (VENTCAT) davant un nou episodi de ventades. L’alerta de Protecció Civil arriba després que les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) indiquin que les ratxes de vent puguin arribar a superar els 125 quilòmetres per hora de component oest especialment al Pirineu, Prepirineu i meitat sud de Catalunya.
Durant la matinada el vent ha bufat amb força a nord-oest del país i el Meteocat assenyala que el temporal de vent de component oest afectarà tot el país amb l’excepció del nord-est del país. S’espera que a comarques com el Baix Camp i Tarragonès el vent es pugui enfilar per sobre dels 120 km/h, mentre que al Pirineu s’alerta que les fortes ratxes de vent poden provocar torb per la neu acumulada. Les previsions del Meteocat indiquen que la matinada de dijous a divendres el temporal remetrà i es reduirà el risc, afectant només el terç nord del país, un risc que al matí ja podria haver desaparegut.