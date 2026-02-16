Rodalies ha iniciat la setmana destinada a la seva reobertura amb una nova jornada de retards. L’R4 de Rodalies funciona amb retards que poden arribar a superar els 20 minuts de mitjana per culpa de les limitacions de velocitat establertes a la xarxa ferroviària catalana. A través d’una publicació a les xarxes socials l’R4 de Rodalies han informat que pocs minuts abans de les 9:00 hores s’estan produint retards entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d’Anoia mentre que entre Sant Sadurní d’Anoia i Martorell Central s’ha d’utilitzar servei alternatiu amb freqüència de cada 30 minuts.
A més, a l’R4 també s’ha de completar el trajecte ferroviari, a part del transport per carretera, amb un tren llançadora entre Terrassa Estació del Nord i Manresa, un tren llançadora que surt cada hora.
ℹ️ Estat del servei— R4 Rodalies 🤖 (@rod4cat) February 16, 2026
🚊 Sant Vicenç de Calders ↔️ Sant Sadurní d’Anoia: demores que poden superar els 20 minuts de mitjana
🚍 Sant Sadurní d’Anoia ↔️ Martorell Central: servei alternatiu amb parades intermèdies. Freqüència cada 30 min.
🧵 Obrim fil amb més informació
Rodalies, encara sense ‘normalitat’
L’R4 no és l’única línia de Rodalies que s’està trobant amb problemes, ja que no s’estan complint els pronòstics de recuperació de la normalitat que preveia el Govern. A l’R1 de Blanes a Maçanet – Massanes hi ha un servei de tren llançadora cada hora i mitja i un servei alternatiu per carretera per cobrir el trajecte. Per la seva banda l’R2 Sud i l’R2 i R2 Nord operen íntegrament en xarxa ferroviària però els trens amb origen i destinació Sant Vicenç de Calders paren a totes les estacions. A l’R3 fins al maig el servei ferroviari està interromput i des de Renfe proposen que s’utilitzi l’R4 i el servei alternatiu per carretera per cobrir el trajecte.
Altres línies amb afectacions són l’R7, que no es preveu la seva recuperació fins al maig, i l’R8, la qual funciona amb un servei alternatiu amb autobús entre Martorell Central i Granollers Centre o recomanen que s’utilitzi l’R2 entre Mollet-Sant Fost i Granollers Centre. Per la seva banda l’RL4 funciona per xarxa ferroviària entre Lleida Pirineus i Cervera i entre Calaf i Manresa. Entre Cervera i Calaf, però, s’ha d’utilitzar servei alternatiu per carretera i entre Manresa i Terrassa Estació del Nord un servei de tren llançadora de l’R4.
Només l’R11, R13 i R14 ofereixen servei per xarxa ferroviària completament excepte l’R13 i R14 s’ha de complementar el servei amb transport per carretera.