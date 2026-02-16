Rodalies ha comenzado la semana destinada a su reapertura con una nueva jornada de retrasos. La R4 de Rodalies funciona con retrasos que pueden llegar a superar los 20 minutos de media debido a las limitaciones de velocidad establecidas en la red ferroviaria catalana. A través de una publicación en las redes sociales, la R4 de Rodalies ha informado que pocos minutos antes de las 9:00 horas se están produciendo retrasos entre las estaciones de Sant Vicenç de Calders y Sant Sadurní d’Anoia, mientras que entre Sant Sadurní d’Anoia y Martorell Central se debe utilizar un servicio alternativo con frecuencia de cada 30 minutos.

Además, en la R4 también se debe completar el trayecto ferroviario, aparte del transporte por carretera, con un tren lanzadera entre Terrassa Estació del Nord y Manresa, un tren lanzadera que sale cada hora.

Rodalies, aún sin ‘normalidad’

La R4 no es la única línea de Rodalies que está encontrando problemas, ya que no se están cumpliendo los pronósticos de recuperación de la normalidad que preveía el Gobierno. En la R1 de Blanes a Maçanet – Massanes hay un servicio de tren lanzadera cada hora y media y un servicio alternativo por carretera para cubrir el trayecto. Por su parte, la R2 Sur y la R2 y R2 Norte operan íntegramente en red ferroviaria, pero los trenes con origen y destino Sant Vicenç de Calders paran en todas las estaciones. En la R3 hasta mayo el servicio ferroviario está interrumpido y desde Renfe proponen que se utilice la R4 y el servicio alternativo por carretera para cubrir el trayecto.

Otras líneas con afectaciones son la R7, que no se prevé su recuperación hasta mayo, y la R8, la cual funciona con un servicio alternativo con autobús entre Martorell Central y Granollers Centre o recomiendan que se utilice la R2 entre Mollet-Sant Fost y Granollers Centre. Por su parte la RL4 funciona por red ferroviaria entre Lleida Pirineus y Cervera y entre Calaf y Manresa. Entre Cervera y Calaf, sin embargo, se debe utilizar un servicio alternativo por carretera y entre Manresa y Terrassa Estació del Nord un servicio de tren lanzadera de la R4.

Solo la R11, R13 y R14 ofrecen servicio por red ferroviaria completamente, excepto en la R13 y R14 se debe complementar el servicio con transporte por carretera.