La llegada de la borrasca Pedro a la península Ibérica ha provocado que en grandes partes del Estado español se sufran fuertes rachas de viento, precipitaciones abundantes y nevadas copiosas. En los Países Catalanes la borrasca Pedro también está causando problemas y ha obligado a que Adif haya anunciado la interrupción del servicio de trenes entre el País Valenciano y Cataluña entre las once de la mañana y las cuatro de la tarde de este jueves. El administrador de infraestructuras ferroviarias ha justificado la decisión basándose en el aviso por rachas fuertes de viento que ha emitido la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en el Estado español.

En una publicación en las redes sociales Adif ha abierto la puerta a ampliar las restricciones al tráfico ferroviario o levantarlas «en función de la evolución meteorológica». Los trenes afectados son los Euromed e Intercity que operan entre Cataluña y el País Valenciano.

El tráfico ferroviario entre Comunitat Valenciana y Catalunya estará interrumpido el jueves 19 de febrero entre las 11 y las 16 horas por el aviso por fuertes rachas de viento emitido por @AEMET_Esp. La afectación al servicio podrá variar en función de la evolución meteorológica. — INFOAdif (@InfoAdif) February 18, 2026

El temporal de viento que sacude, de nuevo, Cataluña ha obligado a suspender la circulación de trenes de la R16 entre Tortosa y Tarragona. Renfe ha activado un servicio alternativo para garantizar la movilidad de los usuarios.

Activada la alerta por un nuevo episodio de ventadas en Cataluña

Desde el servicio de Protección Civil activaron el pasado miércoles por la tarde el Plan especial por riesgo de ventadas en Cataluña (VENTCAT) ante un nuevo episodio de ventadas. La alerta de Protección Civil llega después de que las previsiones del Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) indiquen que las rachas de viento puedan llegar a superar los 125 kilómetros por hora de componente oeste especialmente en el Pirineo, Prepirineo y mitad sur de Cataluña.

Durante la madrugada el viento ha soplado con fuerza en el noroeste del país y el Meteocat señala que el temporal de viento de componente oeste afectará a todo el país con la excepción del noreste del mismo. Se espera que en comarcas como el Baix Camp y Tarragonès el viento pueda superar los 120 km/h, mientras que en el Pirineo se alerta que las fuertes rachas de viento pueden provocar ventisca por la nieve acumulada. Las previsiones del Meteocat indican que la madrugada de jueves a viernes el temporal amainará y se reducirá el riesgo, afectando solo al tercio norte del país, un riesgo que por la mañana ya podría haber desaparecido.