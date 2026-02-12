Els Bombers registren més de 3.400 avisos en un temporal “històric”

L’episodi de ventades que ha col·lapsat Catalunya s’ha saldat amb més de 3.400 avisos als Bombers relacionats amb l’esdeveniment meteorològic. Segons han informat les autoritats, el telèfon d’emergències 112 ha rebut més de 5.800 trucades relacionades amb el temporal, que han generat prop de 5.000 expedients. Protecció Civil ha qualificat d'”històriques” les xifres d’atenció de la jornada. En total, segons concreten els cossos de protecció i seguretat catalans, el vent ha deixat 37 persones traslladades a centres sanitaris, de les quals 9 romanen hospitalitzades, amb dos ferits crítics i tres de greus.
Fins a les 8 del vespre, el Servei d’Emergències Mèdiques català ha rebut 473 alertes, de les quals ha detectat prop de 460 incidents. Val a dir que la majoria de les atencions han estat consultes informatives, prop de 370. A aquesta mateixa hora han decaigut les restriccions imposades pel departament d’Interior de la Generalitat. Tot i això, el pla d’emergències Ventcat continua actiu; i els equipaments públics, com escoles o poliesportius, no recuperaran l’activitat fins que siguin revisats a partir de divendres.
Distribució geogràfica
Segons les dades del 112, el Barcelonès ha concentrat la gran majoria de les trucades per emergències arran de la ventada, amb més de 1.800 contactes. Les comarques de la regió metropolitana es reparteixen la resta de les emergències registrades, amb més d’un miler al Vallès Occidental, unes 963 al Baix Llobregat, més de 500 al maresme i prop de 300 al Vallès Oriental. A tota aquesta t’asca s’afegeixen les intervencions dels Agents Rurals, que han activat aquest dijous el nivell 2 del Pla Alfa per alt risc d’incendi, arran la influència de les ratxes de vent. Entre les afectades, fins a nou comarques: Alt Camp, Alt Penedès, Baix Llobregat, Baix Penedès, Barcelonès, Garraf, Maresme, Tarragonès i Vallès Occidental. Si la millora de les condicions meteorològiques ho permet, divendres es desactivaran les alertes en els municipis vigilats, que passaran a estat de perill baix.