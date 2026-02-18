La Sindicatura de Comptes de Catalunya aviat no donarà l’abast a elaborar informes que critiquen i desvelen irregularitats de l’administració pública catalana. Aquest dimecres li ha tocat el rebre a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, el centre oficial de formació dels agents dels Mossos d’Esquadra, les policies locals, els Bombers i els Agents Rurals. És l’informe 1/26, que fiscalitza l’exercici 2023 i signa la síndica Llum Rodríguez.
Un document que revisa els aspectes legals i econòmics de l’Institut de Seguretat Pública relacionats amb els comptes anuals, la contractació administrativa, el personal, la transparència i el compliment de la normativa en matèria de seguretat de la informació i protecció de dades de caràcter personal. Tot corresponent a l’exercici del 2023, en el qual l’institut tenia un actiu de 39,63 milions d’euros, amb un pressupost executat que comptava amb uns ingressos de 15,65 milions i unes despeses de 21,15 milions. La plantilla del seu personal era de 137 efectius, amb obligacions reconegudes per 5,72 milions d’euros. Durant aquell any es van adjudicar 553 contractes, per un import total de 9,52 milions d’euros (IVA inclòs).
L’auditoria ressalta diverses irregularitats, entre les quals destaca l’existència de contractes fraccionats indegudament, manca de transparència i manca de seguretat interna, en el sentit que l’Institut “no disposava de l’auditoria de compliment de l’Esquema Nacional de Seguretat”. En el mateix sentit, els síndics remarquen que l’organisme “tampoc no disposava de l’informe d’auditoria o document equivalent respecte al tractament de dades de caràcter personal”.
Contractacions irregulars
D’acord amb l’auditoria, els síndics emfatitzen que en “relació amb la contractació, en alguns dels contractes revisats s’han detectat determinades incidències relacionades amb la contractació separada de prestacions que haurien d’haver estat objecte d’un únic contracte pel fet de constituir una unitat operativa o funcional“. Fins i tot, contractacions que “estan relacionades amb contractacions successives per cobrir necessitats recurrents o previsibles”. “Aquestes incidències han donat com a resultat l’elusió dels requisits de publicitat o els relatius als procediments de contractació que haurien correspost”, retreuen. “Per aquest motiu, constitueixen un fraccionament indegut del contracte”, conclouen.
L’informe també detecta “deficiències en relació amb les dates de les resolucions i les certificacions de designacions del personal docent analitzades“. En la mateixa línia, ressalten que la relació de llocs de treball (RLT) publicada el 2023 presentava “mancances pel que fa al complement de destinació i específic dels funcionaris i al complement de grup del personal laboral”. Així, apunten que cinc llocs de treball estaven coberts mitjançant encàrrec de funcions quan estaven definits a l’RLT com a “llocs amb forma de provisió de lliure designació i no mitjançant concurs específic”. Així mateix, en 3 llocs proveïts mitjançant encàrrec de funcions i en 2 llocs ocupats mitjançant comissió de serveis se superava el termini màxim establert a la normativa.