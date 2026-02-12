Catalunya es troba immersa enmig d’un dels temporals de vent més forts dels darrers anys. L’arribada de la borrasca Nils ha generat estralls al país i des de la passada mitjanit els Bombers de la Generalitat han atès 622 avisos relacionats amb el fort vent. D’aquests 622 avisos una gran part s’ha concentrat entre les 8 i les 9 del matí -quan s’havien de fer més desplaçaments per motius laborals-. On s’han concentrat les alertes pels forts vents han estat a les regions Metropolitana Nord (317), la Sud (224) i la de Girona (54). A la regió de Tarragona, la regió Centre i la de Lleida s’han registrat nou avisos, dotze i cinc, respectivament.
Prop de 2.000 trucades al 112
Des de l’inici del temporal el telèfon d’emergències ha rebut un total de 1.766 trucades, unes trucades relacionades amb 1.500 incidents, principalment per risc estructural. Només en la darrera hora el telèfon d’emergències 112 ja ha rebut 221 trucades. Per la localització de les trucades la gran majoria corresponen a Barcelona, on s’han registrat 442 trucades, una xifra molt superior a la de les següents ciutats com Mataró (96), Terrassa (77), l’Hospitalet de Llobregat (64). Pel que fa a les comarques des d’on s’ha trucat, el Barcelonès concentra el 35% d’aquests avisos, seguit del Vallès Occidental (15%) i el Maresme (11%).
Cinc ferits, un d’ells en estat greu
L’episodi de ventades molt intenses ha deixat cinc ferits arreu del país. El gruix dels ferits s’ha trobat a la localitat de Sant Boi de Llobregat, al Baix Llobregat, on una persona es troba en estat greu després de la caiguda d’un arbre. També a Sant Boi tres operaris que treballaven en les tasques de retirada d’arbres han acabat ferits. Les persones ferides han estat traslladades a centres hospitalaris.