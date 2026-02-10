Protecció Civil ha activat el Pla Especial d’Emergències per Risc de Vent a Catalunya (VENTCAT) davant la previsió d’un nou episodi de ventades amb ratxes que poden arribar als 72 km/h en diferents comarques del litoral i el sud del país, sobretot. La previsió apunta a una primera fase de vents intensos aquest mateix dimecres en aquestes zones, que s’estendrà a tot Catalunya dijous. Divendres no s’esperen ventades per sobre del llindar esmentat, però el Procicat avisa que el temporal serà vigent fins al cap de setmana, en aquest cas, amb especial atenció al Pirineu i Prepirineu, a l’Empordà i a les Terres de l’Ebre.
Demà dimecres a la mitjanit es preveuen aquestes ratxes que poden superar els 72 km/h, sobretot al litoral i prelitoral central i sud, així com a comarques més interiors, com l’Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Alt Penedès, Anoia, Tarragonès, i a altres de la Catalunya Central. En un comunicat, el Govern de la Generalitat detalla que el vent bufarà des de l’oest i afectarà de forma generalitzada tots els punts de les comarques esmentades.
L’endemà dijous, les ventades s’estendran a tot el país, si bé s’espera que el perill es concentri a les comarques del Pirineu, a la zona del litoral i prelitoral central i a la franja central del territori. En aquestes zones, les ratxes també superaran els 70 km/h. Dijous es preveu també fort onatge, amb onades de 2,5 metres al litoral central i a la zona nord de la costa catalana.
Les ventades seran el principal punt d’atenció dels pròxims dies, segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, que no visualitza grans pluges arreu del país. No es pot decartar algun plugim la matinada de dimarts a dimecres a la Val d’Aran i l’extrem nord del Ripollès i l’Alt Empordà. A la tarda, la inestabilitat arribarà a altres punts de Catalunya, sobretot de la meitat oest i terç nord. En tot cas, el Meteocat no preveu grans quantiats d’aigua i focalitza la previsió en les ventades.
Petició a “extremar la prudència”
Davant l’episodi de fort vent, Protecció Civil ha demanat “extremar la prudència”. “Ens trobem en dates on se celebren moltes activitats festives”, recorda el Govern. Aquest cap de setmana, moltes localitats tenen previst celebrar el carnaval i la Quaremsa. Els experts recoden que, si sortim de casa, és important vigilar amb el mobiliari urbà, els llums dels carrers, l’arbrat i “tot allò que el vent pugui fer caure”. “Serà un dia per evitar passejar per zones verdes amb molt arbrat”, comenta el servei de protecció.
A casa, es recomana plegar els tendals i tancar bé les protes. I a les terrasses, recollir qualsevol objecte que pugui caure, com testos, eines o elements decoratius. Protecció Civil també demana consultar l’estat de les carreteres abans d’agafar el cotxe i “extremar la prudència” en maniobres d’avançament.