El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
El Meteocat activa l’alerta màxima per fortes ventades a gairebé mig país
  • CA
Jose Díaz
Jose Díaz
11/02/2026 11:53

L’arribada de la borrasca Nils a Catalunya suposa un nou maldecap per als ciutadans catalans. Les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) per aquest dijous han empitjorat i han obligat que s’hagi elevat mig país a alerta màxima per vent per aquest dijous. L’avís molt alt de Situació Meteorològica de Perill (Avisos SMP) estarà vigent entre les entre la mitjanit i el migdia de dijous, quan es preveu el màxim perill pels forts vents. Malgrat això els avisos de perill per les ventades es mantindran fins a la 1 de la matinada de divendres.

La directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, ha demanat a la població catalana que extremi les precaucions aquest dijous davant l’amenaça d’un episodi de vents que poden arribar a superar els 100 km/h tot i que destaca que l’episodi de vent serà generalitzat a tot el territori català. Des del Meteocat alerten que monitoren les previsions meteorològiques i els models per poder definir la situació de dissabte, on l’arriba de pluges intenses poden suposar també un perill.

Quines són les comarques en alerta màxima?

El Meteocat alerta que les ratxes de vent poden arribar a superar els 30 metres per segon i els 100 km/h. Un fet pel qual s’ha activat l’alerta màxima per fortes ventades a les comarques del Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, la Selva, l’Alt Penedès, l’Anoia, Segarra, Bages, Vallès Oriental i Occidental, Osona, Garrotxa, Ripollès, Cerdanya, Berguedà, Lluçanès, Moianès, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça.

El mar, també en alerta

El litoral català també patirà les conseqüències d’aquestes fortes ventades i el Meteocat ha activat l’alerta moderada i alta de Situació Meteorològica de Perill a gran part de la costa catalana aquest dijous. Entre la una de la matinada i les set de la tarda gran part del litoral central estarà en avís alt per la possibilitat de registrar onades de 2,5 metres.

Comparteix

Icona de pantalla completa