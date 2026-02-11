El Meteocat activa l’alerta màxima per fortes ventades a gairebé mig país

L’arribada de la borrasca Nils a Catalunya suposa un nou maldecap per als ciutadans catalans. Les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) per aquest dijous han empitjorat i han obligat que s’hagi elevat mig país a alerta màxima per vent per aquest dijous. L’avís molt alt de Situació Meteorològica de Perill (Avisos SMP) estarà vigent entre les entre la mitjanit i el migdia de dijous, quan es preveu el màxim perill pels forts vents. Malgrat això els avisos de perill per les ventades es mantindran fins a la 1 de la matinada de divendres.
La directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, ha demanat a la població catalana que extremi les precaucions aquest dijous davant l’amenaça d’un episodi de vents que poden arribar a superar els 100 km/h tot i que destaca que l’episodi de vent serà generalitzat a tot el territori català. Des del Meteocat alerten que monitoren les previsions meteorològiques i els models per poder definir la situació de dissabte, on l’arriba de pluges intenses poden suposar també un perill.
⚠Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per vent⚠— Meteocat (@meteocat) February 11, 2026
📆 Dc. 07:00 h a dv. 01:00 h.
💨 Possibilitat de ratxa màxima > 30 m/s
🔴Grau de perill màxim: 6/6
⏲️ Hora local = TU+1 pic.twitter.com/h3Cbmgg1yc
Quines són les comarques en alerta màxima?
El Meteocat alerta que les ratxes de vent poden arribar a superar els 30 metres per segon i els 100 km/h. Un fet pel qual s’ha activat l’alerta màxima per fortes ventades a les comarques del Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, la Selva, l’Alt Penedès, l’Anoia, Segarra, Bages, Vallès Oriental i Occidental, Osona, Garrotxa, Ripollès, Cerdanya, Berguedà, Lluçanès, Moianès, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça.
El mar, també en alerta
El litoral català també patirà les conseqüències d’aquestes fortes ventades i el Meteocat ha activat l’alerta moderada i alta de Situació Meteorològica de Perill a gran part de la costa catalana aquest dijous. Entre la una de la matinada i les set de la tarda gran part del litoral central estarà en avís alt per la possibilitat de registrar onades de 2,5 metres.
⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per estat de la mar ⚠— Meteocat (@meteocat) February 11, 2026
📆 Dj. 01:00 – 19:00 h
🌊 Possibilitat d’onades > 2,5 m
🟠 Grau de perill màxim: 3/6
⏲️ Hora local (h) = TU+1 pic.twitter.com/eOxK0Ohx1U