La llegada de la borrasca Nils a Cataluña supone un nuevo quebradero de cabeza para los ciudadanos catalanes. Las previsiones del Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) para este jueves han empeorado y han obligado a elevar a casi medio país a alerta máxima por viento para este jueves. El aviso muy alto de Situación Meteorológica de Peligro (Avisos SMP) estará vigente entre la medianoche y el mediodía del jueves, cuando se prevé el máximo peligro por los fuertes vientos. Sin embargo, los avisos de peligro por las ventadas se mantendrán hasta la 1 de la madrugada del viernes.

La directora del Servicio Meteorológico de Cataluña, Sarai Sarroca, ha pedido a la población catalana que extreme las precauciones este jueves ante la amenaza de un episodio de vientos que pueden llegar a superar los 100 km/h aunque destaca que el episodio de viento será generalizado en todo el territorio catalán. Desde el Meteocat alertan que monitorean las previsiones meteorológicas y los modelos para poder definir la situación del sábado, donde la llegada de lluvias intensas puede suponer también un peligro.

⚠Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per vent⚠



📆 Dc. 07:00 h a dv. 01:00 h.

💨 Possibilitat de ratxa màxima > 30 m/s

🔴Grau de perill màxim: 6/6



⏲️ Hora local = TU+1 pic.twitter.com/h3Cbmgg1yc — Meteocat (@meteocat) February 11, 2026

¿Cuáles son las comarcas en alerta máxima?

El Meteocat alerta que las rachas de viento pueden llegar a superar los 30 metros por segundo y los 100 km/h. Un hecho por el cual se ha activado la alerta máxima por fuertes ventadas en las comarcas del Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, la Selva, el Alt Penedès, l’Anoia, Segarra, Bages, Vallès Oriental y Occidental, Osona, Garrotxa, Ripollès, Cerdanya, Berguedà, Lluçanès, Moianès, Pallars Sobirà y Alta Ribagorça.

El mar, también en alerta

El litoral catalán también sufrirá las consecuencias de estas fuertes ventadas y el Meteocat ha activado la alerta moderada y alta de Situación Meteorológica de Peligro en gran parte de la costa catalana este jueves. Entre la una de la madrugada y las siete de la tarde gran parte del litoral central estará en aviso alto por la posibilidad de registrar olas de 2,5 metros.