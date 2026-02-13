La portaveu del govern i consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha assenyalat que les obres de reparacions urgents a Rodalies després de l’accident mortal a Gelida costaran 100 milions d’euros. La consellera ha assegurat que “s’està fent un esforç molt important” en invertir diners a la xarxa de Rodalies; uns diners que “s’estan invertint en les actuacions d’emergència” en els punts detectats després de l’accident a Gelida. Paneque assegura que “aquesta xifra també marca una deficiència en el manteniment acumulada que s’havia de resoldre, que s’està resolent” i des del Govern demanen que “aquest desplegament inèdit de recursos humans i econòmics es mantingui estructural”.
En una entrevista a Els Matins de TV3, la titular de Territori ha assenyalat que el cost d’aquestes obres provés de la “urgència” i la manca de manteniment dels darrers anys. Paneque ha afegit que actualment l’executiu català, l’espanyol i Adif està treballant sobre 70 punts de la xarxa que tenen limitació temporal de velocitat i necessiten aquestes actuacions.
El cap de setmana, clau per recuperar línies
La consellera Sílvia Paneque i el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, han destacat en roda de premsa que Rodalies recuperarà la normalitat de l’RL4 entre Cervera i Lleida aquest mateix dissabte després de fer les certificacions corresponents i les marxes blanques. En canvi, però, malgrat les actuacions de manteniment a l’R15 aquesta no podrà reprendre la circulació i seguirà tallat entre Reus a Riba-roja d’Ebre -acumula moltes limitacions en pocs quilòmetres-.
Tampoc recuperaran la normalitat l’R3 -amb un tram en obres pel desdoblament de la línia i un tram tallat pels treballs d’emergència-, l’R7 -amb un tram tallat per les obres a l’R3-, ni l’R8, de Martorell a Granollers, i l’R4, de Sant Sadurní a Martorell. En aquestes dues línies, però, sí que operaran els trens de mercaderies.