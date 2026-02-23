La crisi de Rodalies continua embolicant-se cada vegada més. Aquest dilluns al matí, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha carregat amb duresa la nova empresa mixta Rodalies de Catalunya, la qual s’encarregarà d’operar el servei de trens del país a partir de l’any vinent i que manté bona part del control des de Madrid, que ja Renfe té la majoria de l’accionariat: “La Generalitat de Catalunya, amb el suport d’Esquerra Republicana, ha acceptat un traspàs fake de Rodalies. Un organisme, a més, que el que fa és escampar responsabilitats. Que l’altre per un i l’un per l’altre, no se sap exactament qui mana“, ha asseverat amb contundència Turull des de l’estació de Sants. El secretari general lamenta que amb la configuració de la nova empresa mixta la ciutadania “no sap a qui s’ha de dirigir”. Aquest mateix matí, la formació ha dut a terme una acció de “denúncia i proposta” a una setantena d’estacions de Rodalies per explicar als passatgers quines són les seves reivindicacions per al servei, on han repartit prop de 30.000 fulletons.
Plantegen cinc solucions “reals”: el traspàs total de Rodalies a la Generalitat, la rescissió del contracte amb Renfe, garantir que els plans de transport alternatiu siguin “gratuïts”, reclamar l’assumpció dels costos directes derivats del col·lapse a l’operadora espanyola i a Adif, i portar-los als tribunals. De fet, el Parlament ja ha validat aquest darrer punt: “El Govern té un mandat, i el que no pot fer és passar dels mandats del Parlament de Catalunya”, ha insistit Turull, que avisa que si el govern de Salvador Illa no el compleix, estudiaran “la manera tirar-ho endavant”: “Crec que s’han d’enviar missatges de què el que ha passat no té premi, o de què les coses poden anar de qualsevol manera”, ha afegit el secretari general juntaire. “Els catalans esperen que hi hagi resposta, i això passa perquè la insolvència no tingui premi i que hi hagi responsabilitats polítiques”, manté.
Que FGC assumeixi la direcció
El secretari general de Junts considera que per millorar el funcionament del servei de ferroviari que circula a Catalunya és necessari que Renfe deixi d’operar-lo -també a través de la nova empresa mixta-, sinó que Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) s’encarregui de la gestió: “El culpable del problema [en referència a l’operadora espanyola] mai podrà liderar la solució”, ha reblat Turull, que ha destacat que l’alternativa de FGC “pot assumir la direcció i portar una política de Rodalies com la que la ciutadania es mereix”. Així doncs, des de Junts consideren que garantir un traspàs efectiu i complet del servei és l’única manera de pal·liar la crisi ferroviària que fa més d’un mes que colpeja el país.