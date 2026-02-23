La crisis de Rodalies continúa enredándose cada vez más. Este lunes por la mañana, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha criticado con dureza la nueva empresa mixta Rodalies de Catalunya, la cual se encargará de operar el servicio de trenes del país a partir del próximo año y que mantiene buena parte del control desde Madrid, que ya Renfe tiene la mayoría del accionariado: «La Generalitat de Catalunya, con el apoyo de Esquerra Republicana, ha aceptado un traspaso fake de Rodalies. Un organismo, además, que lo que hace es repartir responsabilidades. Que uno por otro y el otro por uno, no se sabe exactamente quién manda«, ha aseverado con contundencia Turull desde la estación de Sants. El secretario general lamenta que con la configuración de la nueva empresa mixta la ciudadanía «no sabe a quién debe dirigirse». Esta misma mañana, la formación ha llevado a cabo una acción de «denuncia y propuesta» en setenta estaciones de Rodalies para explicar a los pasajeros cuáles son sus reivindicaciones para el servicio, donde han repartido cerca de 30.000 folletos.

Plantean cinco soluciones «reales»: el traspaso total de Rodalies a la Generalitat, la rescisión del contrato con Renfe, garantizar que los planes de transporte alternativo sean «gratuitos», reclamar la asunción de los costos directos derivados del colapso a la operadora española y a Adif, y llevarlos a los tribunales. De hecho, el Parlamento ya ha validado este último punto: «El Gobierno tiene un mandato, y lo que no puede hacer es ignorar los mandatos del Parlamento de Catalunya», ha insistido Turull, que avisa que si el gobierno de Salvador Illa no lo cumple, estudiarán «la manera de seguir adelante»: «Creo que se deben enviar mensajes de que lo que ha pasado no tiene premio, o de que las cosas no pueden ir de cualquier manera», ha añadido el secretario general juntista. «Los catalanes esperan que haya respuesta, y esto pasa porque la insolvencia no tenga premio y que haya responsabilidades políticas», sostiene.

Imagen del folleto que ha entregado Junts en las estaciones de Rodalies / Junts per Catalunya

Que FGC asuma la dirección

El secretario general de Junts considera que para mejorar el funcionamiento del servicio ferroviario que circula en Catalunya es necesario que Renfe deje de operarlo -también a través de la nueva empresa mixta-, sino que Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) se encargue de la gestión: «El culpable del problema [en referencia a la operadora española] nunca podrá liderar la solución», ha afirmado Turull, que ha destacado que la alternativa de FGC «puede asumir la dirección y llevar una política de Rodalies como la que la ciudadanía se merece». Así pues, desde Junts consideran que garantizar un traspaso efectivo y completo del servicio es la única manera de paliar la crisis ferroviaria que hace más de un mes que golpea el país.