En medio del caos ferroviario que vive Cataluña, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) asume un poco más de control sobre la red de Rodalies. El Gobierno ha acordado este martes dar luz verde a la empresa catalana para operar las líneas de la RL3, que conecta Cervera y Lleida, y la RL4, que va desde la estación del Norte de Terrassa hasta Lleida. Lo hará a través de la sociedad FGC Rail, convirtiendo a la compañía de ferrocarriles catalana en la principal operadora de las conexiones por tren de las tierras de Ponent, ya que desde 2015 se encarga de la gestión de las líneas RL1 y RL2, que conectan Lleida con Balaguer y la Pobla de Segur, y, desde entonces, el funcionamiento ha mejorado considerablemente. Tal como fijan los acuerdos de gobierno cerrados por el Consell Executiu, FGC se encargará de la prestación del servicio, pero también de «la explotación de las estaciones de viajeros» vinculadas con las dos líneas.

El objetivo de este traspaso, tal como apuntan desde el ejecutivo catalán, es «mejorar los servicios ferroviarios que comunican Lleida con su entorno». De entrada, el cambio de operador de las líneas ya tendrá un impacto tangible para los usuarios, ya que el Gobierno contempla incorporar tres frecuencias de paso al día en el servicio: «La oferta de Ferrocarrils consistirá en 14 circulaciones diarias por sentido entre Lleida y Cervera, cinco de las cuales circularán hasta Terrassa, lo que mejora la frecuencia actual de la línea RL3 con el incremento de tres circulaciones«, establecen los acuerdos de Gobierno de este martes. Además de la gestión del servicio, FGC también asumirá el control de las estaciones. «Se autoriza a FGC Rail a iniciar los trámites necesarios con ADIF, como entidad titular de estas estaciones, para formalizar la cesión de la explotación«, indican desde el ejecutivo catalán.

Línea de tren Lleida-Balaguer-la Pobla de Segur de los FGC. La Pobla de Segur 17.02.2026 | Mireia Comas

Replicar el modelo de la Pobla de Segur

Tal como explican desde el Gobierno en los acuerdos de este martes, el objetivo de este cambio de operadora en las líneas RL1 y RL2 es replicar el modelo de éxito de la línea que va hasta la Pobla de Segur. «La explotación de las estaciones por parte de Ferrocarrils implicará la ejecución de diferentes trabajos para reformarlas y mejorar sus funcionalidades, con el objetivo de adaptarlas a los estándares de la línea Lleida-La Pobla de Segur«, argumentan desde el ejecutivo catalán en los acuerdos. En concreto, este traspaso del servicio conllevará «la adecuación de instalaciones y mejora de la seguridad, la instalación de equipos y sistemas de información al viajero en tiempo real y equipos de venta de billetes, y los trabajos de mejora de edificación u obra civil». Así pues, una vez entre en vigor el traspaso, Ferrocarrils prevé asumir la gestión de las 14 estaciones donde FGC será el único operador: Bell-lloc d’Urgell, Mollerussa, Golmés, Castellnou de Seana, Bellpuig, Anglesola, Tàrrega, Cervera, Sant Guim de Freixenet, Sant Martí de Sesgueioles, Calaf, Seguers-Sant Pere Sallavinera, Aguilar de Segarra y Rajadell. Las otras estaciones continuarán a cargo de Adif.