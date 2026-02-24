Enmig del caos ferroviari que viu Catalunya, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) assumeix una mica de més de control sobre la xarxa de Rodalies. El Govern ha acordat aquest dimarts donar llum verda a l‘empresa catalana a operar les línies de l’RL3, que connecta Cervera i Lleida, i l’RL4, que va des de l’estació del Nord de Terrassa fins a Lleida. Ho farà a través de la societat FGC Rail, convertint la companyia de ferrocarrils catalana en la principal operadora de les connexions per tren de les terres de Ponent, ja que des de 2015 s’encarrega de la gestió de les línies RL1 i RL2, que connecten Lleida amb Balaguer i la Pobla de Segur, i, des de llavors, el funcionament ha millorat considerablement. Tal com fixen els acords de govern tancats pel Consell Executiu, FGC s’encarregarà de la prestació del servei, però també de “l’explotació de les estacions de viatgers” vinculades amb les dues línies.
L’objectiu d’aquest traspàs, tal com apunten des de l’executiu català, és “millorar els serveis ferroviaris que comuniquen Lleida amb el seu entorn”. D’entrada, el canvi d’operador de les línies ja tindrà un impacte tangible per als usuaris, ja que el Govern contempla incorporar tres freqüències de pas al dia en el servei: “L’oferta de Ferrocarrils consistirà en 14 circulacions diàries per sentit entre Lleida i Cervera, cinc de les quals circularan fins a Terrassa, cosa que millora la freqüència actual de la línia RL3 amb l’increment de tres circulacions“, estableixen els acords de Govern d’aquest dimarts. A banda de la gestió del servei, FGC també assumirà el control de les estacions. “S’autoritza FGC Rail a iniciar els tràmits necessaris amb ADIF, com a ens titular d’aquestes estacions, per tal de formalitzar la cessió de l’explotació“, indiquen des de l’executiu català.
Replicar el model de la Pobla de Segur
Tal com expliquen des del Govern en els acords d’aquest dimarts, l’objectiu d’aquest canvi d’operadora a les línies RL1 i RL2 és replicar el model d’èxit de la línia que va fins a la Pobla de Segur. “L’explotació de les estacions per part de Ferrocarrils implicarà l’execució de diferents treballs per tal de reformar-les i millorar-ne les funcionalitats, amb l’objectiu d’adaptar-les als estàndards de la línia Lleida-La Pobla de Segur“, argumenten des de l’executiu català en els acords. En concret, aquest traspàs del servei comportarà “l’adequació d’instal·lacions i millora de la seguretat, la instal·lació d’equips i sistemes d’informació al viatger en temps real i equips de venda de bitllets, i els treballs de millora d’edificació o obra civil”. Així doncs, un cop entri en vigor el traspàs, Ferrocarrils preveu assumir la gestió de les 14 estacions on FGC serà l’únic operador: Bell-lloc d’Urgell, Mollerussa, Golmés, Castellnou de Seana, Bellpuig, Anglesola, Tàrrega, Cervera, Sant Guim de Freixenet, Sant Martí de Sesgueioles, Calaf, Seguers-Sant Pere Sallavinera, Aguilar de Segarra i Rajadell. Les altres estacions continuaran a càrrec d’Adif.