Dues línies de Rodalies, aturades per problemes de senyalització
Gerard Mira
26/02/2026 07:32

Nou matí d’incidències a Rodalies. A primera hora del matí, les línies de tren del Maresme han quedat interrompudes a causa de problemes en la senyalització. En concret, tal com informen des d’Adif, el servei de les línies R1 i RG1 ha quedat completament aturat entre les estacions d’Arenys de Mar i Blanes a conseqüència d'”una manca de tensió produïda durant la realització de treballs“. Segons indiquen des d’Adif a través d’una publicació a les seves xarxes socials, els treballadors de l’empresa que gestiona les infraestructures ferroviàries del país ja estan treballant per resoldre la incidència i que el servei pugui reprendre la normalitat, però a hores d’ara no donen més detalls sobre quan es preveu reprendre la totalitat del funcionament de la línia.

Segons indiquen des d’Adif en aquesta mateixa publicació, en resposta a les afectacions del servei, els administradors de la xarxa ferroviària han habilitat un transport alternatiu per carretera que permeti absorbir el volum de passatgers afectats. Des d’Adif remarca que aquest transport alternatiu ofereix transbords per poder arribar a les diferents localitats afectades per la incidència a Rodalies.

Un tren de l’R1 de Rodalies durant les setmanes de caos al servei ferroviari de Catalunya / Jordi Pujolar (ACN)

El recorregut de l’R1 després del caos

En aquests moments, el servei de tren de l’R1 i l’RG1 queda interromput a Arenys de Mar i cal desplaçar-se fins a Blanes per carretera. Un cop a Blanes, per connectar amb Maçanet – Massanes, que és final de línia, cal fer-ho també amb un servei d’autobús, ja que és un dels trams on s’estan duent actuacions de revisió i reparació de la infraestructura a causa del caos sense precedents que es va desfermar a Rodalies el passat mes de gener, i que a hores d’ara encara s’arrossega.

