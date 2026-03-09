La Xarxa de Plataformes d’Usuàries de Trens de Catalunya, que agrupa onze grups de viatgers de Rodalies, han acusat Adif d’haver maniobrat perquè Google titlli de ‘phishing’ el web del col·lectiu Dignitat a les vies que informava sobre l’estat de la xarxa. Els usuaris de Rodalies denuncien aquest cas de “censura” i recorden que a molts països europeus la informació que els usuaris facilitaven al web és pública i accessible, i qualifiquen aquest nou moviment d’Adif com un atac “directe” al dret d’accés a la informació pública i un precedent “perillós”. Aquesta acusació es produeix després que la setmana passada aquest mateix grup va denunciar que l’empresa titular de les vies i el seu manteniment havia bloquejat el web, un fet que la mateixa empresa pública, que depèn del Ministeri de Transports, va justificar amb l’argument que s’hi publicava informació delicada.
Els onze grups de viatgers de Rodalies han denunciat aquesta situació en un comunicat, i consideren “especialment greu” que Adif hagi actuat “de manera activa per fer desaparèixer aquesta web”. En aquest sentit, han denunciat que Adif ha contactat amb “els principals proveïdors de serveis de telecomunicacions” de l’Estat per bloquejar l’accés a la web i també “ha aconseguit que empreses com Google i Fortinet etiquetessin la pàgina com a ‘phishing'”. La xarxa considera que això és una acusació “completament falsa i demostrablement infundada” i adverteix que és “un precedent perillós i un atac directe al dret d’accés a la informació pública”.
Per tot això, els usuaris de Rodalies denuncien “l’opacitat sistemàtica” amb què Adif gestiona i oculta informació essencial sobre l’estat real de la xarxa, especialment les limitacions temporals de velocitat (LTV), i, en aquest sentit, defensa que la web permetia consultar aquestes limitacions a tota la xarxa de l’Estat. Una eina que, segons defensen, servia per “aportar la transparència que Adif nega i ajudar els usuaris a comprendre les veritables causes dels retards i les afectacions constants del servei”.
Reclamen al Ministeri i a la Generalitat que posin fi a la “censura”
Les onze entitats d’usuaris de Rodalies exigeixen al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible i a la Generalitat que actuïn de manera “immediata” per “garantir la transparència i posar fi a qualsevol forma de censura o bloqueig”. Així mateix, sol·liciten a Adif que publiqui de forma oberta els documents setmanals amb les limitacions de velocitat. “Els usuaris patim diàriament retards, cancel·lacions i un servei estructuralment deficient. La manca de transparència és inadmissible: la ciutadania té dret a conèixer l’estat real de la infraestructura que finança i utilitza cada dia”, reclamen, i deixen clar que “si els usuaris hem hagut de crear una web per conèixer l’estat real de la xarxa ferroviària, el problema no és la web: és l’opacitat d’Adif”.