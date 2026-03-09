La Red de Plataformas de Usuarios de Trenes de Cataluña, que agrupa once grupos de viajeros de Rodalies, han acusado a Adif de haber maniobrado para que Google califique de ‘phishing’ la web del colectivo Dignitat a les vies que informaba sobre el estado de la red. Los usuarios de Rodalies denuncian este caso de «censura» y recuerdan que en muchos países europeos la información que los usuarios facilitaban en la web es pública y accesible, y califican este nuevo movimiento de Adif como un ataque «directo» al derecho de acceso a la información pública y un precedente «peligroso». Esta acusación se produce después de que la semana pasada este mismo grupo denunciara que la empresa titular de las vías y su mantenimiento había bloqueado la web, un hecho que la misma empresa pública, que depende del Ministerio de Transportes, justificó con el argumento de que se publicaba información delicada.

Los once grupos de viajeros de Rodalies han denunciado esta situación en un comunicado, y consideran «especialmente grave» que Adif haya actuado «de manera activa para hacer desaparecer esta web». En este sentido, han denunciado que Adif ha contactado con «los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones» del Estado para bloquear el acceso a la web y también «ha conseguido que empresas como Google y Fortinet etiquetaran la página como ‘phishing'». La red considera que esto es una acusación «completamente falsa y demostrablemente infundada» y advierte que es «un precedente peligroso y un ataque directo al derecho de acceso a la información pública».

Por todo esto, los usuarios de Rodalies denuncian «la opacidad sistemática» con que Adif gestiona y oculta información esencial sobre el estado real de la red, especialmente las limitaciones temporales de velocidad (LTV), y, en este sentido, defiende que la web permitía consultar estas limitaciones en toda la red del Estado. Una herramienta que, según defienden, servía para «aportar la transparencia que Adif niega y ayudar a los usuarios a comprender las verdaderas causas de los retrasos y las afectaciones constantes del servicio».

Usuarios de Rodalies en la estación de Sants durante la crisis ferroviaria / David Zorrakino (Europa Press)

Reclaman al Ministerio y a la Generalitat que pongan fin a la «censura»

Las once entidades de usuarios de Rodalies exigen al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a la Generalitat que actúen de manera «inmediata» para «garantizar la transparencia y poner fin a cualquier forma de censura o bloqueo». Así mismo, solicitan a Adif que publique de forma abierta los documentos semanales con las limitaciones de velocidad. «Los usuarios sufrimos diariamente retrasos, cancelaciones y un servicio estructuralmente deficiente. La falta de transparencia es inadmisible: la ciudadanía tiene derecho a conocer el estado real de la infraestructura que financia y utiliza cada día», reclaman, y dejan claro que «si los usuarios hemos tenido que crear una web para conocer el estado real de la red ferroviaria, el problema no es la web: es la opacidad de Adif».