Las limitaciones de velocidad en el servicio de Rodalies aumentarán la próxima semana, aunque en algunos casos serán menos estrictas. Adif prevé 220 zonas de afectación, la mitad por desperfectos causados por la borrasca Harry de finales de enero, pero reajustará un tramo de setenta kilómetros entre Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre) y Reus (Baix Camp). Este tramo, hasta ahora limitado a 30 km/h, se dividirá en diecinueve segmentos que variarán entre la velocidad actual y los 70 km/h según el estado de las trincheras y de la vía.

Los cambios en la zona sur de la red son los más relevantes de una operativa que mantiene la excepcionalidad especialmente en tres zonas del país: en diferentes puntos del Camp de Tarragona y en un par de líneas que atraviesan la Cataluña Central.

Un tren de Rodalies llega a la estación de Caldes de Malavella (Selva) / ACN

El Documento Semanal de Limitaciones Temporales de Velocidad, al cual ha tenido acceso la Agencia Catalana de Noticias, reduce hasta los 50 km/h la restricción en algunos tramos entre Mora la Nova (Ribera d’Ebre) y Reus a partir del jueves 26 de febrero. En estos casos, el mal estado de la trinchera sigue siendo el motivo principal de las limitaciones. Más adelante, en el Camp de Tarragona, se añaden siete nuevas restricciones que van de los 30 km/h a los 80 km/h. Aquí, para proteger los trabajos en el túnel de Roda de Berà.

En otro punto del mapa, en Lleida y la Cataluña Central, Adif incorpora cuatro limitaciones a 50 km/h entre Mollerussa (Pla d’Urgell) y Calaf (Anoia) por el mal estado de la vía. El RL4 ha recuperado este viernes el servicio, con trenes entre Lleida Pirineos y Manresa y un lanzadera hasta Terrassa Nord.

El tercer punto de restricciones, más al norte, incluye diferentes tramos de la Molina-Planoles, Ribes de Freser-Ripoll y Ripoll-Sant Quirze de Besora (R3) por el estado de la trinchera, con un riesgo «alto» en una zona concreta de Ribes de Freser. Los usuarios de la línea llevan días teniendo que hacer tramos en autobús.

Restricciones importantes hasta abril

En declaraciones a TV3, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha asegurado que durante la próxima semana se eliminarán una treintena de restricciones. En todo caso, Adif ha adelantado, mediante un comunicado, que la mayoría de las restricciones estarán vigentes hasta el mes de abril. Hasta ahora se han hecho 690 visitas de reconocimiento a instalaciones y elementos de la infraestructura, de las cuales 681 ya disponen de informe técnico. El volumen más alto de revisiones se han hecho en el corredor Barcelona-Manresa-Lleida (183 actuaciones), en Barcelona-Vic-Puigcerdà (134), Barcelona-Lleida por Valls (114) y Barcelona-Móra la Nova-Zaragoza (106).