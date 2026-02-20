Les limitacions de velocitat al servei de Rodalies augmentaran la setmana vinent, si bé en alguns casos seran menys estrictes. Adif preveu 220 zones d’afectació, la meitat per desperfectes causats per la borrasca Harry de finals de gener, però reajustarà un tram de setanta quilòmetres entre Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre) i Reus (Baix Camp). Aquest tram, fins ara limitat a 30 km/h, es dividirà en dinou segments que variaran entre la velocitat actual i els 70 km/h segons com estigui l’estat de les trinxeres i de la via.
Els canvis a la zona sud de la xarxa són els més rellevants d’una operativa que manté l’excepcionalitat especialment en tres zones del país: a diferents punts del Camp de Tarragona i en un parell de línies que travessen la Catalunya Central.
El Document Setmanal de Limitacions Temporals de Velocitat, al qual ha tingut accés l’Agència Catalana de Notícies, rebaixa fins als 50 km/h la restricció en alguns trams entre Mora la Nova (Ribera d’Ebre) i Reus a partir del dijous 26 de febrer. En aquests casos, el mal estat de la trinxera continua sent el motiu principal de les limitacions. Més endavant, al Camp de Tarragona, s’afegeixen set noves restriccions que van dels 30 km/h als 80 km/h. Aquí, per protegir els treballs al túnel de Roda de Berà.
En un altre punt del mapa, a Lleida i la Catalunya Central, Adif incorpora quatre limitacions a 50 km/h entre Mollerussa (Pla d’Urgell) i Calaf (Anoia) pel mal estat de la via. L’RL4 ha recuperat aquest divendres el servei, amb trens entre Lleida Pirineus i Manresa i una llançadora fins a Terrassa Nord.
El tercer punt de restriccions, més al nord, inclou diferents trams de la Molina-Planoles, Ribes de Freser-Ripoll i Ripoll-Sant Quirze de Besora (R3) per l’estat de la trinxera, amb un risc “alt” una zona concreta de Ribes de Freser. Els usuaris de la línia fa dies que han de fer trams en autobús.
Restriccions importants fins a l’abril
En declaracions a TV3, el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, ha assegurat que durant la setmana vinent s’eliminaran una trentena de restriccions. En tot cas, Adif ha avançat, mitjançant un comunicat, que la majoria de les restriccions estaran vigents fins al mes d’abril. Fins ara s’han fet 690 visites de reconeixement a instal·lacions i elements de la infraestructura, de les quals 681 ja disposen d’informe tècnic. El volum més alt de revisions s’han fet al corredor Barcelona-Manresa-Lleida (183 actuacions), a Barcelona-Vic-Puigcerdà (134), Barcelona-Lleida per Valls (114) i Barcelona-Móra la Nova-Saragossa (106).