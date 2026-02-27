El sindicat minoritari de maquinistes espanyol, Semaf, ha desconvocat les jornades de vaga previstes als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) per als dies 2, 3 i 4 de març, coincidint amb el saló de tecnologia mòbil MWC. L’organització sindical de maquinistes l’havia convocat com a protesta per l’estat de les infraestructures que, segons denuncien, provocaven “incidències ininterrompudament”. Aquest divendres, però, l’endemà que Comissions Obreres (CCOO) desconvoqués per la seva banda les protestes, el sindicat minoritari del sector ha fet un pas enrere i ha posat fi a les aturades del servei. L’empresa ja ha anunciat que les línies Barcelona-Vallès operaran amb el seu “servei habitual”, mentre que, amb motiu del congrés, a la línia Llobregat-Anoia hi haurà un reforç del servei entre el dilluns 2 i dijous 5.
Segons apunten des de Ferrocarrils, aquest dispositiu de reforç permetrà incrementar durant els quatre dies les circulacions i les capacitats dels trens per arribar a Fira Gran Via. En concret, aquest pla extraordinari per al servei consistirà principalment en un increment de les circulacions de trens a la línia L8 entre plaça Espanya i l’estació d’Europa | Fira, que serveix d’accés a Fira Gran Via. En total, s’incrementarà el trajecte fins a l’estació de Molí Nou Ciutat Cooperativa en 30 circulacions diàries. L’operador del servei també ampliarà el nombre de combois que circulen -passant de tres a sis- per facilitar els desplaçaments dels centenars de milers de persones que es concentraran a la capital catalana amb motiu del saló de tecnologia internacional, una de les dates més assenyalades de l’activitat econòmica del país.
FGC manté el reforç previst
Tenint en compte que hi havia una vaga prevista per a la setmana que ve, des de Ferrocarrils de la Generalitat, a banda d’incrementar les freqüències de pas del servei, també han optat per reforçar l’atenció al client amb més personal, senyalització, megafonia específica i xarxes socials. Des de la companyia asseguren que la seva intenció és “facilitar” la mobilitat de congressistes i de clients habituals per mantenir la “màxima capacitat” als trens amb 8.000 persones cada hora. L’operatiu, segons indiquen, donarà servei al màxim nombre de clients, “garantint” en tot moment la “fluïdesa, la seguretat i el confort” dels usuaris, tant els habituals com els nous.