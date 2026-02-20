El sindicat Semaf ha convocat cinc jornades de vaga als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) sota el pretext que cal “millorar la seguretat” de la infraestructura. Una reivindicació que ha sorprès a l’operadora catalana, que defensa que la seguretat “preval per sobre de qualsevol altre criteri”. El sindicat té previst les aturades per als dies 24 i 25 de febrer i per al 2,3 i 4 de març.
Des del sindicat han apuntat a l’ACN que la seguretat forma part d’una dotzena de reivindicacions laborals i que hi ha converses amb Ferrocarrils. Unes converses que neguen des de l’operadora, que malgrat tot no volen entrar en conflicte amb els treballadors. FGC recorda que el Semaf és un sindicat “minoritari”, amb només un 13% de la representació del comitè d’empresa, però apunta que respectarà els serveis mínims que dicti el Departament d’Empresa i Treball. La UGT és el sindicat amb més representació (13 dels 23 membres), seguit de CCOO (6 membres) i CGT i Semaf (2 membres, respectivament).
Diferències amb Rodalies
Malgrat les queixes dels maquinistes, la situació als FGC dista molt del caos continu que es viu a Rodalies. La xarxa de trens catalana ha superat els darrers temporals sense incidents remarcables i manté el servei sense excessives crítiques dels seus usuaris. Rodalies, en canvi, acumula setmanes d’inestabilitat per la reducció de velocitat decretada en més de 200 punts del país.
A Barcelona, segons ha explicat el Tot Barcelona, citant diferents maquinistes, les restriccions de velocitat estan afectant la puntualitat i afegint pressió als dos túnels que travessen la ciutat. Els trens han d’anar més lents a la sortida de Barcelona i això provoca que hi hagi caravana a les estacions de la capital, especialment a l’entrada de Sants. Aquest fet ha provocat que alguns usuaris habituals de Rodalies, especialment del Vallès i del Llobregat s’hagin passat als FGC.