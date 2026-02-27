El sindicato minoritario de maquinistas español, Semaf, ha desconvocado las jornadas de huelga previstas en los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) para los días 2, 3 y 4 de marzo, coincidiendo con el salón de tecnología móvil MWC. La organización sindical de maquinistas la había convocado como protesta por el estado de las infraestructuras que, según denuncian, provocaban «incidencias ininterrumpidamente». Este viernes, sin embargo, al día siguiente de que Comisiones Obreras (CCOO) desconvocara por su parte las protestas, el sindicato minoritario del sector ha dado un paso atrás y ha puesto fin a las paradas del servicio. La empresa ya ha anunciado que las líneas Barcelona-Vallès operarán con su «servicio habitual», mientras que, con motivo del congreso, en la línea Llobregat-Anoia habrá un refuerzo del servicio entre el lunes 2 y jueves 5.

Según apuntan desde Ferrocarriles, este dispositivo de refuerzo permitirá incrementar durante los cuatro días las circulaciones y las capacidades de los trenes para llegar a Fira Gran Via. En concreto, este plan extraordinario para el servicio consistirá principalmente en un incremento de las circulaciones de trenes en la línea L8 entre plaza España y la estación de Europa | Fira, que sirve de acceso a Fira Gran Via. En total, se incrementará el trayecto hasta la estación de Molí Nou Ciutat Cooperativa en 30 circulaciones diarias. El operador del servicio también ampliará el número de convoyes que circulan -pasando de tres a seis- para facilitar los desplazamientos de los cientos de miles de personas que se concentrarán en la capital catalana con motivo del salón de tecnología internacional, una de las fechas más señaladas de la actividad económica del país.

Línea de tren Lleida-Balaguer-la Pobla de Segur de los FGC. La Pobla de Segur 17.02.2026 | Mireia Comas

FGC mantiene el refuerzo previsto

Teniendo en cuenta que había una huelga prevista para la semana que viene, desde Ferrocarriles de la Generalitat, además de incrementar las frecuencias de paso del servicio, también han optado por reforzar la atención al cliente con más personal, señalización, megafonía específica y redes sociales. Desde la compañía aseguran que su intención es «facilitar» la movilidad de congresistas y de clientes habituales para mantener la «máxima capacidad» en los trenes con 8.000 personas cada hora. El operativo, según indican, dará servicio al máximo número de clientes, «garantizando» en todo momento la «fluidez, la seguridad y el confort» de los usuarios, tanto los habituales como los nuevos.