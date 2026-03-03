El tall de l’R3 s’allargarà en un tram fins a la primavera

Un tram de la línia R3 de Rodalies continuarà tallada fins a la primavera. En concret, es tracta de la part del recorregut que uneix Ripoll amb Puigcerdà i la Tor de Querol, sent aquesta darrera estació la que fa d’enllaç amb els ferrocarrils francesos. El motiu de la prorrogació en el temps d’aquest tall és que Adif ha decidit avançar uns treballs de reparació de l’estructura dels túnels de Toses (3.940 metres) i Ribes de Freser (83,9 metres), al Ripollès, que inicialment estaven previstos per l’any que ve.
L’operador ferroviari ha decidit finalment aprofitar l’actual tall per executar aquestes actuacions, de manera que es facin de forma simultània amb la resta d’obres que tenen lloc en altres punts d’aquest tram per reparar diverses incidències causades pels temporals. Les intervencions són de caràcter preventiu i tenen com a objectiu allargar la vida útil d’aquests elements estructurals.
Els treballs en aquest tram final de l’R3 haurien d’enllestir-se durant la primavera si les condicions climatològiques i tècniques ho permeten. Les actuacions consisteixen en la neteja de superfícies amb aigua a pressió, el sanejament de diversos elements, la consolidació del terreny de l’entorn i l’ompliment de cavitats i parets laterals. A més, es faran projeccions de formigó d’un gruix més important, treballs d’impermeabilització per evitar l’aparició d’humitats o filtracions d’aigua des de l’exterior i s’instal·laran canalitzacions fins a la xarxa de drenatge, entre d’altres.
Tall de gairebé un any entre el 2020 i el 2021
Aquest no és el primer tall que pateix aquesta línia de la xarxa. Entre els mesos de juny de 2020 i abril de 2021, l’R3 va quedar tallada en aquest tram per unes obres al túnel de Toses, les quals van tenir un cost de 9,5 milions d’euros. En aquella ocasió, els treballs van consistir a reforçar l’estructura per evitar despreniments, millorar el drenatge i canviar la catenària en un tram de 950 metres dels gairebé 4 quilòmetres de longitud del túnel.