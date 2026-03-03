El corte de la R3 se alargará en un tramo hasta la primavera

Un tramo de la línea R3 de Rodalies continuará cortado hasta la primavera. En concreto, se trata de la parte del recorrido que une Ripoll con Puigcerdà y La Tour de Carol, siendo esta última estación la que sirve de enlace con los ferrocarriles franceses. El motivo de la prolongación en el tiempo de este corte es que Adif ha decidido adelantar unos trabajos de reparación de la estructura de los túneles de Toses (3.940 metros) y Ribes de Freser (83,9 metros), en el Ripollès, que inicialmente estaban previstos para el año que viene.

El operador ferroviario ha decidido finalmente aprovechar el actual corte para ejecutar estas actuaciones, de manera que se realicen de forma simultánea con el resto de obras que tienen lugar en otros puntos de este tramo para reparar diversas incidencias causadas por los temporales. Las intervenciones son de carácter preventivo y tienen como objetivo alargar la vida útil de estos elementos estructurales.

Los trabajos en este tramo final de la R3 deberían finalizarse durante la primavera si las condiciones climatológicas y técnicas lo permiten. Las actuaciones consisten en la limpieza de superficies con agua a presión, el saneamiento de diversos elementos, la consolidación del terreno del entorno y el relleno de cavidades y paredes laterales. Además, se harán proyecciones de hormigón de un grosor más importante, trabajos de impermeabilización para evitar la aparición de humedades o filtraciones de agua desde el exterior y se instalarán canalizaciones hasta la red de drenaje, entre otros.

Trenes parados en la estación de Rodalies de La Garriga durante el macrocorte de la R3 / Jordi Borràs (ACN)

Corte de casi un año entre el 2020 y el 2021

Este no es el primer corte que sufre esta línea de la red. Entre los meses de junio de 2020 y abril de 2021, la R3 quedó cortada en este tramo por unas obras en el túnel de Toses, las cuales tuvieron un coste de 9,5 millones de euros. En aquella ocasión, los trabajos consistieron en reforzar la estructura para evitar desprendimientos, mejorar el drenaje y cambiar la catenaria en un tramo de 950 metros de los casi 4 kilómetros de longitud del túnel.