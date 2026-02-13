La portavoz del gobierno y consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha señalado que las obras de reparaciones urgentes en Rodalies tras el accidente mortal en Gelida costarán 100 millones de euros. La consejera ha asegurado que «se está haciendo un esfuerzo muy importante» en invertir dinero en la red de Rodalies; un dinero que «se está invirtiendo en las actuaciones de emergencia» en los puntos detectados tras el accidente en Gelida. Paneque asegura que «esta cifra también marca una deficiencia en el mantenimiento acumulada que se tenía que resolver, que se está resolviendo» y desde el Gobierno piden que «este despliegue inédito de recursos humanos y económicos se mantenga estructural».

En una entrevista en Els Matins de TV3, la titular de Territorio ha señalado que el coste de estas obras proviene de la «urgencia» y la falta de mantenimiento de los últimos años. Paneque ha añadido que actualmente el ejecutivo catalán, el español y Adif están trabajando sobre 70 puntos de la red que tienen limitación temporal de velocidad y necesitan estas actuaciones.

El fin de semana, clave para recuperar líneas

La consejera Sílvia Paneque y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, han destacado en rueda de prensa que Rodalies recuperará la normalidad de la RL4 entre Cervera y Lleida este mismo sábado tras hacer las certificaciones correspondientes y las marchas blancas. En cambio, sin embargo, a pesar de las actuaciones de mantenimiento en la R15 esta no podrá reanudar la circulación y seguirá cerrada entre Reus y Riba-roja d’Ebre -acumula muchas limitaciones en pocos kilómetros-.

Un tren de Rodalies entra a la estación de Lleida / ACN

Tampoco recuperarán la normalidad la R3 -con un tramo en obras por el desdoblamiento de la línea y un tramo cerrado por los trabajos de emergencia-, la R7 -con un tramo cerrado por las obras en la R3-, ni la R8, de Martorell a Granollers, y la R4, de Sant Sadurní a Martorell. En estas dos líneas, sin embargo, sí operarán los trenes de mercancías.