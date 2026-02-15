Continua el caos al servei de Rodalies. Nou línies de tren del país, tant de la xarxa general com la de regionals, circulen amb retards de mitja hora, aproximadament. La majoria de línies circulen amb demores de vint-i-cinc minuts de mitjana, però la línia R11, que connecta Barcelona amb Portbou -una de les úniques que ha reprès el servei habitual-, circula en aquests moments amb retards de fins a una hora. Entre les línies de regionals afectades per les demores de 25 minuts hi ha l’R13 i l’R14 entre l’estació de França i Lleida; l’R15 entre la capital catalana i Reus; l’R16 i l’R17.
En canvi, a Rodalies, l’R2 Sud, que connecta l’estació de França amb Sant Vicenç de Calders, circula amb mitja hora de retard, mentre que l’R2, que va de Granollers fins a Castelldefels, i R2 Nord, des de Maçanet fins a l’Aeroport, ho fan amb 15 minuts. En paral·lel, l’RT1, l’RT2 i l’RL3 circulen amb limitacions de velocitat que poden generar demores en les freqüències habituals. Des de l’operadora ferroviària espanyola, Renfe, apunten que totes aquestes limitacions de velocitat, una de les qüestions pactades amb els sindicats de maquinistes per desconvocar la vaga de la setmana passada, poden causar demores al conjunt de la xarxa ferroviària, però que són mesures necessàries per garantir la seguretat dels passatgers.
Un altre tram tallat a Rodalies
Aquest dissabte, la línia RL4, que connecta Manresa amb Cervera, va poder reobrir completament el servei durant unes hores. Aquest diumenge, però, la situació ha tornat a canviar. Tal com han explicat des de Renfe, el tram entre Cervera i Calaf s’ha de tornar a fer amb autobús, ja que s’estan duent marxes exploratòries en aquest entre aquestes dues poblacions per reavaluar l’estat de les infraestructures. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha afirmat en declaracions als mitjans que el tram tancat té a veure amb la revisió de punts on s’ha detectat algun tipus d’incidència per part d’algun maquinista, tal com es va acordar amb els sindicats ferroviaris: “El sistema que vam pactar amb sindicats després de l’incident de Gelida indica que si en algun punt, per part dels maquinistes, es detecta alguna incidència es procedeix a la revisió amb un doble criteri de seguretat: un primer d’Adif, que certifica l’operativitat, i un segon de Renfe, que realment sigui compatible l’ús comercial“, ha detallat la titular de la cartera.
Tal com indiquen des del Govern, des de Calaf sí que hi ha servei fins a Manresa, on s’ha d’agafar després una llançadora amb parades intermèdies fins a Terrassa estació del Nord. Des de Manresa els usuaris també poden optar pel servei complementari per carretera, que encara s’ofereix. De fet, en la mateixa intervenció als mitjans, la responsable de la cartera de Territori ha recordat que els plans alternatius de transport es mantindran en tots els punts fins que el sistema estigui “estabilitzat de manera sostenible en el temps” per tal de garantir la mobilitat dels catalans que volen fer servir el transport públic.