El desgavell ferroviari de la xarxa de Rodalies i les línies d’alta velocitat ha posat el focus sobre el servei ferroviari a Catalunya. Segons els documents d’Adif que ha recollit l’ACN les Limitacions Temporals de Velocitat que ha aplicat l’administrador ferroviari a la xarxa catalana s’han doblat des del 2018. Actualment, a Catalunya hi ha 179 trams amb restriccions de velocitat en 130 quilòmetres, una xifra molt més elevada que la registrada el 2018 quan ‘només’ hi havia 90 trams en els quals els maquinistes havien de reduir la velocitat per deficiències a la xarxa en 78,8 quilòmetres i d’aquestes limitacions del 2018 14 encara són actives i una a Raimat, al Segrià, és vigent des del 2005.
Segons el Document Setmanal de Limitacions de Velocitat d’Adif les limitacions de velocitat s’han incrementat de forma dràstica durant els darrers tres anys i ‘només’ en els set anys i mig els trams amb limitació de velocitat a Barcelona ha passat de 42 trams a 86; a Tarragona de 19 a 57 i a Girona de 14 a 28. La nota positiva la posa Lleida, que ha millorat la salut ferroviària i dels 15 punts amb limitació de velocitat s’ha passat a ‘només’ vuit.
Les línies més afectades
Els documents d’Adif mostren que una de les línies que més pateix aquestes limitacions és l’R15, la línia que connecta l’Estació de França amb Reus i Riba-roja d’Ebre. Concretament, el tram més afectat és el que connecta les estacions de Riba-roja d’Ebre i Reus on hi ha disset trams amb limitació de velocitat. El 2018 ja hi havia vuit trams amb limitació de velocitat i actualment aquesta xifra ha augmentat fins a disset. Entre els trams més destacats és del d’1,3 quilòmetres als Guiamets, ja que hi ha una trinxera en mal estat que provoca que els trens hagin de circular a 60 km/h. A l’R11, la línia que connecta Sants i Portbou, a Girona, la situació no és millor. El 2018 la línia tenia vuit limitacions al tram gironí de la circulació, unes restriccions que es van superar, però que els darrers dies ha fet que apareguin setze trams nous. Una de les altres línies històricament afectades és l’R4 entre els Monjos i Castellbisbal. Entre aquestes dues estacions el 2018 hi havia vuit trams amb limitació temporal, una xifra que s’ha elevat actualment fins a divuit.
Les mercaderies, les grans guanyadores
Només una línia ferroviària ha millorat des del 2018 i desapareix de les llistes com a conflictiva. La línia concretament és la que uneix Reus, Constantí i Repsol Química, una línia que no és oberta al públic i per la qual només circulen trens de mercaderies que transporten els carregaments de les empreses químiques tarragonines, fins i tot transportant mercaderies perilloses, des de les fàbriques. Fa vuit anys tot el traçat estava limitat de velocitat mentre que ara ha desaparegut tota limitació.