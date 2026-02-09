L’incompliment dels serveis mínims -o això diu el Govern- per part dels maquinistes de Renfe en la vaga a Rodalies i regionals que ha començat aquest dilluns està posant a prova la paciència d’uns usuaris que fa dues setmanes que pateixen un desori sense precedents al servei ferroviari de Catalunya. Un servei ferroviari que ha col·lapsat en el servei de Rodalies i en l’alta velocitat, deixant el país gairebé incomunicat més enllà de l’Ebre. La falta de serveis mínims ha fet que els usuaris explotin després que la darrera gota hagi fet vessar el got.
A Girona la indignació i el desconcert ha fet que els viatgers hagin explotat per complet després de veure la situació generada. En Francisco Barranco, un usuari de l’alta velocitat que ha desistit d’intentar agafar el tren ha denunciat que “ningú sap informar-te, l’aplicació no funciona i no sabem ni quan arribarem ni si arribarem. Som un país de pandereta”.
A l’estació de Sants, el nus ferroviari de Catalunya la situació no ha estat millor, ja que ni els Rodalies ni l’alta velocitat complien amb els serveis mínims. Un fet que ha provocat la resignació dels usuaris habituals de l’estació, qui asseguren que “hi ha servei mínim, però compto com si no hi hagués servei”. “Arribes tard a la feina i no és culta teva, tampoc de l’empresari, t’has de quedar més a recuperar les hores…”, lamenta la Maria, una usuària del servei ferroviari. Des de Girona, on els usuaris han explotat, ha arribat la Perla, una estudiant gironina a Barcelona que ha assegurat que agafar el tren a Catalunya és “un estrès”, ja que “mai saps si arribaràs tard o si no arribaràs”. “He d’anar a la universitat i a vegades m’he de saltar classes perquè mai saps com funcionarà el tren”, ha denunciat.
Trens que no arriben o que no existeixen
Un dels problemes que s’han trobat els usuaris de tren a Catalunya és que alguns trens estan programats i no arriben o directament desapareixen dels panells d’informació de les estacions. A l’R1, una de les més afectades pel desgavell ferroviari d’aquestes setmanes els usuaris han lamentat que a primera hora no havia arribat cap tren. “Van dir que hi hauria un 66% de trens, però encara no he vist cap tren en direcció a Arenys” denuncia en Ton, qui ha assegurat que s’ha vist obligat a variar el seu recorregut i pla de viatge per aquest dilluns. “No me la vull jugar”, ha asseverat. De fet, l’enuig dels usuaris ha augmentat quan han passat combois en direcció Barcelona, però fins passades les vuit del matí no ha passat cap direcció Arenys, Calella o Blanes.
A Lleida els usuaris també han vist com un tren desapareixia a primera hora del matí. L’Avant programant a les 7:05, és a dir el primer Avant entre Lleida i Barcelona ha estat suprimit, un fet que ha causat l’enuig dels usuaris. “Aquest tren constava com a servei mínim, però ens han dit que el maquinista no s’ha presentat i que el tren no surt, així que anirem en cotxe”, ha lamentat la Marina Bernal, professora lleidatana que treballa a la capital de Catalunya.