Rodalies funciona al 80% con los sindicatos minoritarios aún en huelga

Cataluña enfrenta un martes en el que el servicio de Rodalies vuelve a funcionar sin las restricciones de la huelga convocada por los maquinistas. Ayer, a última hora, los sindicatos mayoritarios (Semaf, CCOO y UGT) acordaron con el Ministerio de Transportes desconvocar la huelga y destinar más millones al mantenimiento de la red.

El primer día poshuelga en Cataluña funciona con el servicio de Rodalies cubriendo el 80% de la oferta programada, tal como ha indicado Renfe a la ACN. El operador ferroviario asegura que «derivado de la desconvocatoria de huelga» hay «afectaciones» al inicio del servicio de Rodalies. Las líneas más afectadas después de este retorno a la ‘normalidad’ han sido la R1, la R4 y la R2 sur, líneas clave que han visto cómo se han suprimido algunos trenes y se acumulan más retrasos. Aunque los maquinistas hayan vuelto a trabajar aún hay seis líneas -la R15, la R4, la RL4, la R7, la R8 y la R3- que deben cubrir tramos de su recorrido a través del servicio alternativo por carretera.

Los sindicatos minoritarios se mantienen en pie de guerra

A pesar de que Semaf, CCOO y UGT acordaron con el Ministerio de Transportes levantar la huelga de maquinistas, hay sindicatos, con menos peso, que mantienen la huelga. Sindicato Ferroviario, Alternativa Ferroviaria y la CGT se mantienen en pie de guerra y sus maquinistas seguirán la huelga. De hecho, la CGT es quien ha alzado más la voz y señalan que el acuerdo entre el ministerio español «no resuelve el problema, y lo que es peor, vuelve a dejar fuera a las plantillas y al conjunto del sector ferroviario». «No estamos ante un acuerdo que cambie el modelo ferroviario. Estamos ante un nuevo parche, una salida rápida para apagar el conflicto sin abordar las causas que nos han llevado hasta aquí», denuncian desde la CGT.

De hecho, la CGT ha convocado una manifestación frente a la Estación de Sants -el nudo ferroviario y la estación más grande de Cataluña- bajo el lema «El sector ferroviario dice basta. Únete para salvar el ferrocarril». La concentración de los maquinistas se hará a las 12 del mediodía en la Plaza de los Países Catalanes, en la entrada Besòs de la estación. «La huelga se mantiene. Apoya las movilizaciones! Salva tu tren», piden desde el sindicato ferroviario.