La Generalitat de Catalunya prevé que el sistema ferroviario verá la luz a final entre finales de esta semana y principios de la próxima semana. El Govern prevé la reapertura total del servicio de Rodalies «entre finales de semana y principios de la próxima» aunque se establecerán hasta 70 limitaciones de velocidad en toda la red ferroviaria. En rueda de prensa posterior al consejo ejecutivo, la consejera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha fijado la fecha para la reapertura total del servicio de Rodalies de Catalunya, de acuerdo con los maquinistas, Renfe y Adif, ya que según ha explicado Paneque, las fechas concretas se informan «en el momento que las marchas blancas finalizan» y que el servicio de Rodalies está «listo para un servicio comercial».

Paneque, sin embargo, ha evitado poner una fecha concreta para cada tramo y línea de Rodalies, ya que estas reaperturas dependen de las marchas blancas que los técnicos de Renfe, Adif y la Generalitat realizan. A pesar del anuncio de la reapertura, la titular de Territorio ha querido destacar que el ejecutivo catalán no eliminará los planes alternativos de transporte por carretera hasta que no se haya garantizado la total seguridad del servicio de Rodalies. «Los refuerzos continuarán hasta que haya sostenibilidad en el sistema y se mantenga en el tiempo», ha asegurado la consejera.

Un tren de l’R1 de Rodalies durante las semanas de caos en el servicio ferroviario de Catalunya / Jordi Pujolar (ACN)

Reapertura con limitaciones de velocidad

La consejera de Territorio y portavoz del Govern ha señalado, sin embargo, que esta reapertura tendrá hasta 70 puntos en toda la red ferroviaria de Rodalies en los cuales habrá limitaciones de velocidad “vinculadas a revisiones de la emergencia”, unas limitaciones que hacen que el servicio sea compatible «con el servicio comercial» y las tareas de mantenimiento y reparaciones de la infraestructura. Paneque ha querido dar esperanza a los usuarios de tren de Catalunya y ha señalado que de esta setentena de tramos que sufrirán restricciones de velocidad, la mitad «pueden ser revisadas y eliminadas en los próximos 15 días» y el resto de limitaciones se irán evaluando “durante el mes de marzo”.