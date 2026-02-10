El caos ferroviario en Cataluña puso el foco mediático y social sobre la R4, la línea de Rodalies que opera entre Sant Vicenç de Calders y Manresa -pasando por Montcada, Barcelona o l’Hospitalet entre otras estaciones-. La caída de un talud sobre la cabina del maquinista en Gelida hizo que el servicio de la R4 quedara interrumpido y terminó desembocando en una revuelta de los maquinistas.

La R4 se convirtió en una de las más tensionadas en toda Cataluña y el pasado jueves 5 de febrero al mediodía la Generalitat, el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, anunciaron a bombo y platillo que la R4 volvería a operar entre Terrassa y Manresa con limitación de circulación a 30 km/h. El primer tren era el de las 15:10 y debía salir desde Manresa, un tren que inició la marcha con 40 minutos de retraso, pero que, finalmente, salió. Un anuncio, sin embargo, que hasta el sábado no fue totalmente operativo con los trenes circulando con relativa ‘normalidad’.

Vamos normalizando la situación en Rodalies. Aquí las imágenes del primer tren que retoma la marcha por el túnel de Rubí. Hoy también hemos puesto en funcionamiento los tramos entre Terrasa y Manresa de la R4 y Blanes y Maçanet de la R1. pic.twitter.com/spFWTO4cSY — Óscar Puente (@oscar_puente_) February 5, 2026

Un servicio interrumpido

Según ha podido saber el diario El Món ayer alrededor de las ocho y media de la tarde el tren de la R4 que cubría el trayecto de la línea en dirección Manresa obligó a los usuarios del servicio de Rodalies a bajar del tren y tomar el servicio alternativo por carretera, ya que se argumentaba una incidencia técnica en la infraestructura. Un servicio por carretera que tardó en ponerse en marcha y tuvo parados en medio de la calle a los usuarios que esperaban poder completar su trayecto durante cerca de 45 minutos.

Finalment, el renfebus es posa en marxa ens han reduit el temps d'espera… https://t.co/bv3rbLsihl — Quico Sallés (@QuicoSalles) February 9, 2026

Un corte en el servicio que según ha podido saber El Món también se reprodujo esta mañana cuando los trenes no circulaban -aunque ya no había huelga de maquinistas- entre la capital del Bages y la ciudad vallesana. De hecho, hasta las nueve de la mañana no salió ni llegó ningún tren de la línea R4 a Manresa a pesar de que las pantallas de la estación indicaban horarios de salida.

Terrassa, sense explicacions a Renfe pic.twitter.com/kTlvvkJ0JO — Quico Sallés (@QuicoSalles) February 10, 2026

Renfe y Adif, sin noticias de ninguna incidencia ni problema

El Món ha contactado tanto con el operador ferroviario como con el encargado de la infraestructura ferroviaria. Ni Renfe ni Adif tenían constancia de ningún tipo de problema o incidencia en la línea R4 entre este lunes y hoy martes. Desde Adif han señalado que «ni ayer ni hoy tenemos incidencia relacionada con la infraestructura en este tramo», y han redirigido la consulta hacia el operador ferroviario. En este caso desde Renfe señalan que tampoco consta ninguna incidencia y que se han «mantenido los autobuses en este tramo y en el de Blanes – Maçanet por si necesitaban algún refuerzo».