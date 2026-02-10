El caos ferroviari a Catalunya va posar el focus mediàtic i social sobre l’R4, la línia de Rodalies que opera entre Sant Vicenç de Calders i Manresa -passant per Montcada, Barcelona o l’Hospitalet entre altres estacions-. La caiguda d’un talús sobre la cabina del maquinista a Gelida va fer que el servei de l’R4 quedés interromput i va acabar desembocant en una revolta dels maquinistes.
L’R4 es va convertir en una de les més tensionades a tota Catalunya i el passat dijous 5 de febrer al migdia la Generalitat, el ministre de Transports, Óscar Puente, i el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, van anunciar a bombo i plateret que l’R4 tornaria a operar entre Terrassa i Manresa amb limitació de circulació a 30 km/h. El primer tren era el de les 15:10 i havia de sortir des de Manresa, un tren que va iniciar la marxa amb 40 minuts de retard, però que, finalment, va sortir. Un anunci, però, que fins dissabte no va ser operatiu del tot amb els trens circulant amb relativa ‘normalitat’.
Vamos normalizando la situación en Rodalies. Aquí las imágenes del primer tren que retoma la marcha por el túnel de Rubí. Hoy también hemos puesto en funcionamiento los tramos entre Terrasa y Manresa de la R4 y Blanes y Maçanet de la R1. pic.twitter.com/spFWTO4cSY— Óscar Puente (@oscar_puente_) February 5, 2026
Un servei interromput
Segons ha pogut saber el diari El Món ahir als voltants de dos quarts de nou del vespre el tren de l’R4 que cobria el trajecte de la línia en direcció Manresa va obligar els usuaris del servei de Rodalies a baixar del tren i agafar el servei alternatiu per carretera, ja que s’argumentava una incidència tècnica a la infraestructura. Un servei per carretera que va trigar a posar-se en marxa i va tenir palplantats al bell mig del carrer als usuaris que esperaven poder completar el seu trajecte durant prop de 45 minuts.
Finalment, el renfebus es posa en marxa ens han reduit el temps d'espera… https://t.co/bv3rbLsihl— Quico Sallés (@QuicoSalles) February 9, 2026
Un tall al servei que segons ha pogut saber El Món també s’ha reproduït aquest matí quan els trens no circulaven -tot i que ja no hi havia vaga de maquinistes- entre la capital del Bages i la ciutat vallesana. De fet, fins a les nou del matí no ha sortit ni ha arribat cap tren de la línia R4 a Manresa malgrat que les pantalles de l’estació indicaven horaris de sortida.
Terrassa, sense explicacions a Renfe pic.twitter.com/kTlvvkJ0JO— Quico Sallés (@QuicoSalles) February 10, 2026
Renfe i Adif, sense notícies de cap incidència ni cap problema
El Món ha contactat tant amb l’operador ferroviari com amb l’encarregat de la infraestructura ferroviària. Ni Renfe ni Adif tenien constància de cap mena de problema o incidència a la línia R4 entre aquest dilluns i avui dimarts. Des d’Adif han assenyalat que “ni ahir ni avui tenim incidència relacionada amb la infraestructura en aquest tram”, i han redirigit la consulta cap a l’operador ferroviari. En aquest cas des de Renfe assenyalen que tampoc consta cap incidència i que s’han “mantingut els autobusos en aquest tram i en el de Blanes – Maçanet per si necessitaven algun reforç”.