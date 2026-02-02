Els usuaris de Rodalies, resignats: “No sabem què és la normalitat”

Catalunya segueix immersa en una nova jornada de caos a la xarxa ferroviària. Només tres línies com l’R11, R16 i R17 funcionen amb normalitat mentre que les línies R1, RG1, R3, R4, RL4, R7, R8, R13, R14, R15 i RT1 necessiten servei alternatiu per carretera. Una situació que ha fet que els usuaris, ja habituats al mal funcionament de Rodalies, s’hagin abraçat a la resignació per superar el caos de les darreres setmanes a la xarxa ferroviària catalana.
A Sants, l’estació més gran de Catalunya, els passatgers arriben d’arreu del país i tots experimenten el mal estat de Rodalies. El Miguel, un usuari que venia de Llinars del Vallès, assegura que “ningú es creu” els anuncis sobre la tornada a la normalitat del servei. “No sabem què és la normalitat. El normal és que arribin tard i ja està”, ha etzibat en declaracions recollides per l’ACN. El Carlos, un usuari que ha d’agafar el tren des de Vilafranca ha assenyalat que el caos ferroviari ha fet que hagi canviat la seva vida, ja que s’ha traslladat a viure a Barcelona per evitar agafar el tren des de la localitat del Penedès. “De moment viuré tres mesos aquí, però el problema és que sempre van amb retard (…) Això no s’arreglarà en els pròxims 10 anys, sempre que s’inverteixi”, lamenta.
Un impacte a la vida de les persones
A les grans estacions catalanes la situació no és millor que a la gran estació catalana. De fet, a Tarragona els trens van amb 35 minuts de retard. Una situació que no agafa de nou als usuaris, que asseguren que s’han trobat “el mateix de sempre. És un mal endèmic, el tren sempre ens fa arribar tard a la feina”. Xavi Pérez, un usuari veterà de Rodalies, lamenta la degradació del servei i assegura que “la cosa ha anat a pitjor; i malgrat que pensem que no, encara pot anar a pitjor”.
A Manresa, una de les altres grans estacions de Catalunya els usuaris abandonen la resignació i passen a l’enuig. Aquesta estació és de les més afectades i els trajectes s’han de fer amb el servei alternatiu per carretera. Una suma de factors que fan vessar el got de la paciència d’uns usuaris que comencen a témer per les possibles conseqüències dels constants retards. “A la feina entenen la situació, però ja comencen a estar cansats; algun dia em diran que m’espavili”, lamenta la Maria, usuària habitual de Rodalies. Aquesta usuària assegura que no hi ha cap mena de confiança en el servei de Rodalies. “És un Jumanji total. Et fa por agafar la Renfe perquè no saps si arribaràs o si et deixaran tirat”, ha etzibat abans de voler destacar el servei alternatiu de Rodalies: “Arribes tard, però saps que arribes”.
El bus, l’altre gran protagonista del dia
La Maria a Manresa destacava que com a mínim els busos arribaven a la seva destinació. Un servei de busos que no acaba de fer el pes als usuaris i que encén encara més els ànims dels usuaris. A l’estació de Maçanet-Massanes, on els usuaris de l’R1 s’han d’abaixar del tren per fer l’enllaç amb Blanes agafant l’autobús els usuaris lamenten que “cada dilluns ens diuen que es restableix el servei i cada dilluns ens trobem la mateixa història”. Els usuaris asseguren que el mal funcionament de Rodalies també suposa problemes amb el servei alternatiu, ja que el retard d’alguns trens ha obligat que alguns busos hagin d’esperar-se més estona per poder viatjar cap a Blanes. “Que es coordinin amb els trens” denuncia un usuari
L’R3 és un dels altres focus de tensió de la xarxa de Rodalies. El trajecte entre Puigcerdà i Barcelona es fa íntegrament amb el servei alternatiu per carretera, un servei que fa set expedicions diàries per sentit que ofereix Renfe i que presten servei fins a Vic, on s’ha de fer un enllaç amb un nou bus per arribar fins a Puigcerdà. Un doble trajecte de bus que posa a prova la paciència dels usuaris com la Shelly Massaneiro, qui critica que “és massa temps i massa transbords que no tocaria”.