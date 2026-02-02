Renfe asegura que «la movilidad está garantizada» con bus o tren

Cataluña vive una jornada de caos en el servicio de Rodalies, un servicio en el que hasta 11 líneas necesitan un servicio alternativo por carretera para poder completar el recorrido. Desde Renfe, sin embargo, se enorgullecen de la reacción de la operadora ferroviaria y aseguran que «se garantiza la movilidad de todas las personas que quieran utilizar el servicio de Rodalies», sea «con tren o con bus». El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha querido tranquilizar a los usuarios del servicio de Rodalies, asegurando que la movilidad está garantizada y destacan que «se continúa trabajando por parte de los equipos de Renfe y Adif» para poder restablecer la normalidad en el servicio de Rodalies, tal como ha recogido la ACN tras una atención a los medios realizada en la estación de Sants.

«La certeza es que se garantiza la movilidad de los viajeros, que Renfe y Adif están trabajando para recuperar el servicio y que pedimos disculpas a los viajeros», ha señalado Carmona en declaraciones.

Sin previsiones para restablecer el servicio

El portavoz de Renfe, sin embargo, en una atención a los medios realizada en la estación de Sants, ha evitado dar una fecha en la que el servicio de Rodalies quede restablecido por completo y recupere la normalidad del servicio. «No entraremos en previsiones y cuando tengamos novedades informaremos», ha destacado Carmona. Desde Renfe, sin embargo, sí han querido enorgullecerse de la respuesta realizada por parte de la operadora ferroviaria ante la crisis ferroviaria, y han destacado que se han invertido 2 millones de euros para desplegar 150 buses más para el servicio alternativo por carretera y se han desplegado hasta 700 informadores en las diferentes estaciones de Rodalies en toda Cataluña.

Un tren de Rodalies entra en la estación de Lleida / ACN

11 líneas necesitan transporte alternativo por carretera

El caos ferroviario en Cataluña se mantiene durante este lunes, un caos que ha hecho que solo tres líneas como la R11, R16 y R17 funcionen con normalidad y que las líneas R1, RG1, R3, R4, RL4, R7, R8, R13, R14, R15 y RT1 necesiten servicio alternativo por carretera. Concretamente, las afectaciones a estas líneas de Rodalies son las siguientes: