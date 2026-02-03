El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, se instalará en Cataluña «el tiempo que sea necesario» para solucionar el caos de Rodalies que sufre Cataluña. Así lo ha anunciado la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, durante la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo de este martes, un nuevo día marcado por el caos en la red ferroviaria después de que el centro de control de Adif haya caído dos veces. Tras reclamar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que Santano «se establezca de manera permanente en Cataluña hasta la estabilización del sistema«, Paneque ha dejado claro que «he podido tener una conversación breve y atiende la demanda de estar presente aquí sin límite de tiempo». «Necesitamos que el secretario de Estado se instale en Cataluña hasta que sea necesario», ha añadido, y ha detallado que el secretario de Estado se instalará en Barcelona «el tiempo que sea necesario hasta la estabilización y reanudación del servicio».

Paneque ha manifestado que la semana pasada hizo un voto de confianza a Adif, Renfe y el Ministerio y anunció que se recuperaría la «normalidad», pero ha asegurado que la actual crisis ferroviaria que vive Cataluña «no puede continuar y debe terminar», pero ha evitado fijar una fecha concreta. «No se puede permitir esta situación por más tiempo», ha sentenciado. Sin embargo, ha asegurado que la situación actual de Rodalies es consecuencia de la desinversión de décadas y que se han encontrado con una red ferroviaria que está «en un estado lamentable, mucho peor de lo que habíamos imaginado». En este sentido, ha exigido a Adif y Renfe «acelerar los trabajos» de adecuación de los puntos críticos detectados y «garantizar la mejor movilidad posible». Paneque no ha querido elevar el tono contra las dos empresas públicas, pero ha dejado claro que el Gobierno ha detectado «una falta de mantenimiento preventivo y correctivo flagrante”.

«Me estoy dejando la piel por Rodalies», ha asegurado la consejera, quien ha remarcado que trabaja «día y noche» para revertir esta situación, pero ha evitado señalar en varias ocasiones cuándo se podrá reanudar el servicio con normalidad y ha añadido que esperan que en los próximos días podrán ofrecer «horizontes de certeza». La titular de Territorio se ha mostrado comprensiva con el enojo de los usuarios y la preocupación de los maquinistas y, en este sentido, ha reclamado acelerar los trabajos para garantizar la seguridad y la puesta en marcha. “Entendemos perfectamente la intranquilidad, el enojo y la exigencia de soluciones por parte de los usuarios de Rodalies, este es el principal motivo que tiene el Gobierno y yo misma para trabajar de manera incansable para revertir esta situación”, ha dicho.

Rueda de prensa con el secretario José Antonio Santano y la consejera Sílvia Paneque | Blanca Blay (ACN)

El Gobierno contrata 230 autobuses

Por otro lado, el Gobierno ha contratado de emergencia 230 autobuses para reforzar el transporte interurbano por carretera de competencia de la Generalitat de Cataluña para hacer frente a la crisis de Rodalies y poder «garantizar» el derecho de la movilidad de los usuarios. La contratación supone una inversión superior a los 4,1 millones de euros, y los autobuses contratados «seguirán, totalmente o parcialmente, los trayectos de la red de Rodalies, para minimizar el impacto de las incidencias ferroviarias sobre los desplazamientos cotidianos». El Gobierno, además, prevé la posibilidad de redistribuir los vehículos en función de la demanda real y las necesidades de cada territorio. Estos 230 autobuses se suman a los de los planes alternativos de transporte implementados por Renfe en aquellos recorridos donde no se puede prestar el servicio ferroviario habitual.

Sobre este gasto y otros que está asumiendo el Gobierno para hacer frente al caos ferroviario, la consejera de Territorio ha dejado entrever que la factura de todo ello deberá asumirla el gobierno español. Sin explayarse mucho en la respuesta, Sílvia Paneque ha dicho que deberá ser el Ministerio de Transportes quien atienda «en su conjunto» el pago de las facturas que el Gobierno está reuniendo en un único expediente para trasladar los costos de la situación de emergencia de transporte público que vive el país. Asimismo, al igual que hay un plan alternativo para los usuarios, la portavoz del Gobierno ha dejado entrever que es consciente de los problemas que la situación genera al transporte de mercancías y que por esta razón se está trabajando en un “plan de contingencia” para el sector.