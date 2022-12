Caos a diverses línies de Rodalies per una avaria a l’Hospitalet

Renfe ha viscut un altre moment de caos aquest dimarts a la nit. Diverses línies de Rodalies han circulat amb “importants” retards a causa d’una avaria al Centre de Trànsit Centralitzat a l’Hospitalet de Llobregat. Les línies que s’han vist afectades són l’R1, l’R3 i l’R4. A hores d’ara, tècnics d’Adif continuen treballant per solucionar la incidència. Segons la firma, Adif, la gestora de la infraestructura, ha situat la falla al Centre de Trànsit Centralitat de la localitat i s’ha produït a dos quarts de nou de la nit d’aquest dimarts.

Nou retard a Rodalies, que afecta les línies R1, R3 i R4 per una avaria al Centre de Trànsit Centralitzat a l’Hospitalet | ACN

Informació confusa als usuaris

La Marta, usuària de Renfe, es trobava a la parada de Plaça Catalunya en el moment de la incidència. Havia d’agafar el tren de la línia R1 cap a Sant Pol de Mar, però, segons ha pogut saber El Món, ha marxat de l’estació quan ja portava una estona esperant. En declaracions a aquest diari, ha detallat que l’andana estava plena i que la informació que han rebut era confusa. Explica que, durant la mitja hora que ha estat esperant, s’ha anunciat uns 3 o 4 cops que el tren estava a punt d’entrar a la via, però no ho ha fet en cap moment. De fet, els passatgers han vist com han arribat trens d’altres línies, excepte el de l’R1.

La usuària de Rodalies ha afegit que en algun moment sí que han avisat que hi havia retards superiors a 30 minuts, però seguidament anunciaven que el tren arribava a l’estació. Per això, ha lamentat la “mala informació” per part de la companyia, que crea confusió i “desorienta” els viatgers que estan esperant.

En el seu cas, i després d’esperar més de 30 minuts, ha decidit marxar de l’estació de Plaça Catalunya perquè ha valorat que, un cop es restablís la normalitat, anirien “com sardines al tren”.