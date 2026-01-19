Al menos 39 muertos en un choque entre dos trenes de alta velocidad en Córdoba

Al menos 39 personas han muerto y una treintena más están gravemente heridas tras un choque entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba), según informaron este lunes a primera hora fuentes del operativo de emergencias. También hay más de 120 heridos de diversa consideración. Un convoy Iryo que hacía la ruta Málaga-Madrid se salió de la vía e invadió la contigua, por la que circulaba un tren Alvia que iba de Madrid a Huelva. El choque hizo descarrilar al otro tren, detalló Adif. Entre los dos convoyes sumaban más de 500 pasajeros.

Poco después de la 1.00 de la madrugada, el ministro de Transportes, Óscar Puente, detalló que ya no había heridos en el punto de la colisión y que la prioridad era liberar los cuerpos de las víctimas mortales. El ministro apuntó que por el momento se desconocían las causas del siniestro, pero informó que el tren Iryo que descarriló primero era “relativamente nuevo” y la vía había sido renovada en el mes de mayo. “El accidente es tremendamente extraño, es en una recta, y es difícil de explicar”, dijo.

Gran despliegue de los equipos de emergencia

La Agencia de Emergencias de Andalucía ha movilizado al menos cinco unidades de vigilancia intensiva (UVI) móviles y cuatro unidades de críticos para atender a las víctimas del accidente, uno de los más graves de los últimos años. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado la activación del plan territorial de emergencias en fase 1 en la provincia. Se ha montado un punto médico en la zona para hacer triaje de los heridos, atenderlos y estabilizarlos antes de llevarlos al hospital.

El alcalde de Adamuz, Córdoba, Rafael Ángel Moreno, explica a la Agencia Catalana de Noticias (ACN) que el pueblo, de 4.500 habitantes, se ha volcado con las víctimas y ha convertido varias dependencias municipales en puntos de atención a los heridos, primero, y a los familiares, después. Moreno relata que, después del accidente, se desplazó al lugar del accidente para atender a los heridos y reagrupar a los pasajeros de los dos trenes accidentados. “Una situación compleja y delicada” que ha obligado a desalojar a los heridos en tiempo récord y montar infraestructuras.

El centro de atención psicológica que se ha ubicado en uno de los edificios municipales cordobeses ha comenzado a recibir a los familiares de las víctimas que llegan de todo el Estado. Los equipos forenses han hecho las primeras identificaciones de cadáveres mientras las autoridades mantienen acordonado el lugar del accidente, a cuatro kilómetros del municipio, para que la policía pueda recoger pruebas para la investigación del accidente.