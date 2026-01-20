Aumentan a 41 los muertos por el accidente ferroviario de Córdoba

El número de víctimas mortales del accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) ha aumentado a 41, según ha informado este martes por la mañana el servicio de emergencias de Andalucía, después de que se haya recuperado otro cuerpo sin vida del tren Iryo. Fuentes del Ministerio de Transportes confirman el balance de víctimas. El número de personas hospitalizadas ha bajado a 39, de las cuales 13 están en la UCI. Todas son adultos, según las últimas informaciones. El resto de heridos están en planta. En total, de las 122 personas que resultaron heridas en el accidente, 83 ya han recibido el alta.

Los servicios de emergencia y los técnicos ferroviarios continúan buscando cuerpos entre la chatarra de los dos trenes mientras la maquinaria pesada compacta el terreno. Dos grúas se han incorporado a las tareas de limpieza. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha informado que las tareas de recuperación han continuado durante toda la noche y que el operativo desplegado en la localidad cordobesa se mantendrá “hasta que se recupere la normalidad”.

Agentes de la Guardia Civil inspeccionan un tramo de la vía donde se produjo el accidente de Adamuz (Córdoba) / Europa Press

Primera pista sobre la causa del accidente

La investigación abierta para determinar las causas del accidente en Adamuz comienza a dar resultados. El Ministerio de Transportes explicó el lunes por la noche que han encontrado indicios de una «ruptura o alteración del carril» por el cual circulaba uno de los convoyes, aunque es muy pronto para hacer cualquier valoración y «aún se debe determinar si la ruptura es causa o consecuencia del descarrilamiento». Fuentes del departamento que lidera Óscar Puente han advertido que la relación causal entre la ruptura y el accidente «no está establecida y requerirá tiempo». También apuntan que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) está «en fase de recopilación de datos», por lo que «será necesario analizar en laboratorio los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento, así como inspeccionar en taller el rodamiento del tren Iryo». En este sentido, «adelantar ahora una tesis definitiva sería especulativo», dicen desde el ministerio.