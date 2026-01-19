Investiguen diversos trencaments en la via de la tragèdia

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha explicat que el trencament del carril de la via en què va tenir lloc l’accident de tren a Adamuz no es limita només a un tros, sinó que hi ha molts més trencaments al llarg de 200 o 300 metres de via. Puente ha revelat en una entrevista a La Sexta que la imatge difosa per la Guàrdia Civil, i que il·lustra aquesta informació, és només la primera d’una sèrie de trencaments de via, i que encara no se sap si és una causa o una conseqüència de l’accident. “Cal delimitar si és causa o conseqüència. Si el trencament es produeix pel descarrilament o si el descarrilament es produeix pel trencament”, ha remarcat Puente després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, hagi promès trobar “la veritat” i hagi decretat tres dies de dol per l’accident.
Respecte a la tesi que la causa podria ser una fallada a la soldadura del carril, el ministre ho ha atribuït a l'”especulació” i ha assegurat que atribuir a l’accident aquest possible problema és actualment “inviable”. Tampoc creu que l’excés de velocitat o un error humà estiguin darrere de les causes de la tragèdia, alhora que ha reiterat que el tren d’Iryo era nou i havia estat recentment revisat, que és habitual en el material rodant ferroviari. També ha volgut assenyalar que, en els 20 minuts anteriors a l’accident, fins a tres trens més van passar per aquest tram de via i no es va reportar cap incidència.
Pel que fa a les fortes vibracions de la línia i avisos de seguretat que s’havien reportat mesos abans, el ministre ha explicat que generalment tenen a veure amb “problemes elèctrics, de catenària”, o qüestions lleus que impliquen que els trens parin i continuïn. Amb tot, ha volgut remarcar que “en aquest cas no s’ha activat cap avís de seguretat”. “No hi ha avís de res anòmal a la via. Això es revisa immediatament i serveix per garantir la seguretat. Qualsevol avís d’incidències és normal i no té res a veure amb un incident d’aquestes característiques”, ha defensat el ministre.
La Junta d’Andalusia descarta fer “cap hipòtesi” sobre l’accident
El president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, ha assegurat que no farà “cap hipòtesi sobre la causa” de la tragèdia ferroviària. A preguntes dels mitjans de comunicació en una compareixença informativa aquest dilluns a la tarda a Adamuz amb el president del seu partit, Alberto Núñez Feijóo, Moreno ha assegurat que “és evident que sabrem” la causa d’aquest sinistre. En aquest sentit, ha assenyalat tant Adif com Guàrdia Civil ja estan treballant per “aclarir quina ha estat la causa” d’aquest accident.
Amb tot, ha expressat el seu desig que aquesta investigació propiciï que un accident així “no torni a passar mai més al nostre país”. “No tinc cap informació per emetre cap mena de judici”, ha deixat clar Moreno, que ha qualificat de “prematur” apuntar conclusions mentre “hi ha especialistes i professionals que s’hi dediquen”, per la qual cosa ha apel·lat que “en els pròxims dies o setmanes” els “puguin donar una informació més exacta”.
La investigació segueix en marxa
Els agents de l’Equip Central d’Inspeccions Oculars de Criminalística de la Guàrdia Civil han fet diferents fotografies sobre alguns trams en què es pot apreciar un tros de via trencat, al qual ha fet referència el ministre Óscar Puente. Aquest equip és l’encarregat de prendre mostres i inspeccionar la zona en el marc de les diligències de recerca de l’accident ferroviari, tot i que les conclusions depenen en darrer terme del Comitè de Recerca d’Accidents Ferroviaris (CIAF), un òrgan independent adscrit al Ministeri de Transports a Espanya.
La Guàrdia Civil ha difós aquest dilluns diferents instantànies d’agents fent tasques a la zona zero, incloent-hi els treballs analitzant in situ l’estat de les vies, que presenten zones greument danyades amb parts esqueixades. També han difós diverses panoràmiques aèries on es pot apreciar l’estat en què van quedar tant el tren Iryo com l’Alvia després de descarrilar a la via que connecta Madrid amb Andalusia.
Nuestras labores de investigación, apoyo y seguridad tras el accidente ferroviario de #Adamuz no cesan, el trabajo conjunto con compañeros de emergencias está siendo fundamental. pic.twitter.com/kDRwdiR8sK— Guardia Civil (@guardiacivil) January 19, 2026
Les víctimes mortals s’eleven a 40
El nom de morts al descarrilament de trens al terme municipal cordovès d’Adamuz registrat aquest diumenge a la tarda arriba a les 40 persones, sent un total de 122 les persones ateses pel sinistre, amb 117 adults i cinc nens. Les dades de víctimes mortals no són definitives, i podrien incrementar-se. Les famílies de viatgers, segons dades l’Institut de Medicina Legal, han presentat 43 denúncies per desaparició. L’excarceració de cadàvers s’està allargant per les tasques de la investigació de la Policia Judicial per determinar les causes de la tragèdia. En qualsevol cas, Puente confia que les persones mortes en l’accident ferroviari d’Adamuz “no siguin moltes més”.
En aquest moment, hi ha 41 persones ingressades -37 adults i quatre nens-. En concret, segons les dades de la Junta d’Andalusia, dels 37 adults ingressats, un total de 12 són a UCI, amb cinc a l’Hospital Reina Sofia de Còrdova; tres al Quirónsalud Còrdova; dos a la Creu Roja, i dos més a l’Hospital Sant Joan de Déu de Còrdova. A més, 25 són a planta, amb vuit a l’Hospital Reina Sofia de Còrdova; dos al de Creu Roja; sis a Quirónsalud de Còrdova; sis a l’Hospital Sant Joan de Déu de Còrdova; dos a l’Alt Guadalquivir, i un traslladat a l’Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva des del Reina Sofia de Còrdova. Pel que fa als nens ingressats, són quatre i tots són a l’Hospital Reina Sofia de Còrdova, amb un a UCI i tres a planta.