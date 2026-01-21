Cataluña vivió unos hechos trágicos la noche del martes al miércoles. El descarrilamiento de dos trenes de Rodalies, uno de los cuales ha resultado en una víctima mortal, ha supuesto la interrupción del servicio de Rodalies de Catalunya sin un final aparente a la vista. En Maçanet, donde se produjo el descarrilamiento menos grave, la estación amaneció completamente vacía con solo una persona informando de la interrupción del servicio. Una trabajadora asegura a la ACN que nadie se ha acercado a la estación, una situación que no es nada habitual en el día a día.

Este vacío también se vive en la estación más grande de Cataluña, la de Barcelona-Sants, una estación donde los periodistas, policías, personal de seguridad e información de Renfe han superado el número de personas que habitualmente cruzan esta céntrica estación. Un vacío que solo se ha visto alterado cuando la falta de información se ha apoderado de la estación. «Llegas aquí y te encuentras que no tienes nada, teníamos que coger un Rodalies, pero está cerrado y teníamos que ir a Cerdanyola», señala una familia proveniente de Toledo en declaraciones hechas a El Món. Esta misma familia toledana lamenta que «nadie de Renfe nos sabe dar información».

La falta de información ha desbordado las taquillas de atención al cliente y los informadores repartidos por la estación y fuera de ella, aunque en la medida que podían hacían su trabajo, tal como relata, en declaraciones hechas a la ACN John: «Los informadores me han dicho que lo más probable es que durante todo el día y mañana no haya trenes». Renfe, por su parte, utilizaba la megafonía para alertar de las alteraciones al servicio anunciando que «Adif mantiene suspendida la circulación de los trenes de Rodalies por los efectos del temporal» y que quedaba «suspendida la circulación del alta velocidad entre Madrid y Andalucía por el accidente en Adamuz».

La desinformación enfurece a los usuarios

Los usuarios de Rodalies, un servicio que ya presenta afectaciones casi diarias, han terminado por enfurecerse viviendo las primeras horas de la mañana con resignación y malestar a partes iguales. «Estamos desesperados, todos trabajan y necesitan transporte», se quejaba en declaraciones a la ACN Carina, una trabajadora que debía desplazarse hasta Hostalric.

Una falta de información que está suponiendo graves quebraderos de cabeza en toda Cataluña, ya que en varias estaciones la falta de comunicación de la suspensión del servicio de Rodalies hace que la gente se acerque a las estaciones como es el caso de Faisán. En declaraciones hechas a la ACN ha explicado que debía ir a una entrevista de trabajo y que tenía que desplazarse hasta la capital de Cataluña, Barcelona, y lamenta que «no puedo pagar 80-90 euros de taxi y tampoco hay buses para tener el mismo servicio», cargando contra la falta de respuesta por parte de Rodalies Catalunya para cubrir la interrupción del servicio. De hecho, Faisán lamenta que ha tenido que desplazarse hasta la estación de Granollers caminando desde Canovelles, una distancia de 3 kilómetros porque la estación de Canovelles está en obras. «Y llego aquí y no tengo ni ganas de volver, tengo ganas de llorar», ha lamentado.

La afectación también está tomando por sorpresa a los turistas. En declaraciones hechas a El Món, una familia mexicana que ha venido desde Madrid con el Alta Velocidad, lamenta que «no se nos ha informado de nada» y que «no nos informen nos afecta nuestros planes». Esta familia mexicana señala que tenían que tomar el R4 pero que tampoco han podido acceder a la información sobre el servicio alternativo para sustituir la falta de trenes.

Precisamente en el R4, en la estación de Manresa (una de las grandes estaciones de Rodalies) se ha vivido un nuevo episodio de desinformación a pesar de ser la línea afectada por el grave descarrilamiento de ayer por la noche. En declaraciones recogidas a la ACN Isabel Castaño ha lamentado que «no sabía nada, también ha sido error mío porque lo podría haber mirado antes», pero alerta que no es solo hoy el problema en el servicio de Rodalies, sino que «son muchos días y años y últimamente ya es continuo». Esta usuaria también ha cargado contra la falta de respuesta de la operadora ferroviaria, ya que ella ha explicado que podrá hacer el trayecto con su coche, pero «sabe mal por la gente que trabaja, no hay buses y no hay nada».