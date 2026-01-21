Los Bomberos de la Generalitat han alertado que el muro de contención colapsado que provocó el accidente mortal en Gelida (Alt Penedès) podría afectar el puente de la AP-7 que pasa por encima de la vía del tren. El jefe de intervención de los Bomberos, el subinspector Guillem Amorós, ha explicado desde el centro de mando que el muro “descansa” sobre el tren accidentado y que los técnicos de Adif y del Ministerio de Transportes deberán evaluar el estado del talud y cómo se comportará una vez se retire el vagón. Amorós ha detallado que la zona está “estabilizada”, pero que se podría generar una situación de peligro en la autopista. Actualmente hay un carril cortado, el más cercano al muro, y los Bomberos han asegurado que el resto de la vía es «apta para el tráfico».

En declaraciones a los medios, Amorós ha remarcado que la situación del tren es “precaria e inestable” y ha defendido que la prioridad ahora mismo es garantizar que los equipos de emergencias, los técnicos y los investigadores de los Mossos trabajen en un “entorno seguro”. Durante la mañana, el grupo de estructuras colapsadas (GREC) de los Bomberos ha realizado una evaluación exhaustiva de los elementos estructurales, sobre todo del muro de contención caído, y han requerido a Adif y al Ministerio de Transportes que hagan una “evaluación conjunta” para determinar su estado. Una vez los Mossos terminen la investigación, se podrá comenzar a estudiar la retirada del tren, que es competencia de Adif como gestor de la infraestructura.

Las próximas horas serán clave

El portavoz de los Bomberos ha insistido en que habrá que “estar alerta” a la estabilidad del muro de contención y del talud una vez se retire el vagón para analizar «cómo actúa sobre el terreno». Por tanto, hasta que no se retire el tren no se podrá saber «si la carretera es segura o no». Según Amorós, ese tramo de la AP-7 es una zona con un elevado tráfico de vehículos pesados que pueden comprometer la integridad estructural del muro. El jefe de los Mossos en Sant Sadurní d’Anoia, Eduard Baca, ha detallado que los investigadores de la Región Metropolitana Sur y del Área Central de Transportes de los Mossos están sobre el terreno desde media mañana para averiguar las causas concretas del accidente.

El testimonio de los maquinistas será clave para determinar «si el muro cae por consecuencia del paso del tren o el muro ya había caído». A primera hora de la mañana, tanto la portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, como el subinspector de los Bomberos, Joan Rovira, han confirmado que la caída del muro era la principal hipótesis sobre la causa del accidente, pero han pedido precaución antes de extraer conclusiones. Más contundente ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha culpado al mal tiempo del accidente y sin esperar a la investigación de los Mossos ha eximido a Adif y Renfe de toda responsabilidad.

El servicio de Rodalies, suspendido hasta nuevo aviso

El servicio de Rodalies continuará suspendido al menos hasta media tarde, cuando está prevista una nueva reunión del comité de emergencias para evaluar el estado de la red ferroviaria catalana. La Generalitat ha explicado que los técnicos de Adif están realizando una “revisión exhaustiva” de la infraestructura de todas las líneas y que hasta que no haya garantías de “seguridad” en toda la red no se reanudará el servicio. El criterio que ha llevado al Gobierno a alargar la suspensión es el “principio máximo de seguridad”. La huelga de maquinistas, aunque no se ha mencionado, también obliga a Renfe y la Generalitat a actuar con máxima precaución, ya que el sindicato mayoritario Semaf ha advertido que ninguno de sus conductores saldría de una estación sin garantías de seguridad.

Hasta que no tengamos garantías (de seguridad) de todo el sistema de Rodalies no podremos acotar la reanudación del servicio», ha añadido la consejera. Paneque ha insistido en que el accidente «no era previsible». Desde la madrugada los técnicos de Adif realizan inspecciones mediante el llamado sistema de ‘marchas blancas’, es decir, viajes preventivos sin pasajeros para hacer pruebas de seguridad y comprobar si hay alteraciones. Se han encontrado objetos en las vías en las zonas de Cervera (Segarra), Calaf (Anoia) y Riudecanyes (Baix Camp).