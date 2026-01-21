El diputat de la CUP al Parlament Dani Cornellà ha responsabilitzat directament Adif de l’accident mortal de l’R4 a Gelida per la manca d’inversió en el manteniment d’una infraestructura que fan servir milers de catalans per desplaçar-se en el seu dia a dia. Ho ha dit en una roda de premsa al Parlament, on ha detallat que el seu grup registrarà una petició de compareixença del president d’Adif, Luis Pedro Marco, així com del representant d’Adif a Catalunya, Àngel Contreras. També demanaran que comparegui la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, pel caos en la gestió del servei de Rodalies.
Cornellà ha deixat clar que s’han d’exigir “responsabilitats” i donar explicacions a la cambra catalana perquè les incidències a la xarxa ferroviària de Rodalies i mitjana distància és una constant en els darrers anys. Sobre l’accident, ha volgut remarcar que “no és un accident i prou”, perquè “no és el primer cop que cauen murs de contenció”. En aquest sentit, ha afegit que “ja ha passat altres vegades” en altres línies com per exemple l’R1. “Té la causa en la manca estructural de manteniment de la xarxa ferroviària, una manca de manteniment endèmica per part d’Adif”, ha sentenciat.
Tot i això, el diputat de la CUP s’ha mostrat partidari d’esclarir primer “com ha passat aquest accident” a Gelida, però ha criticat la nul·la exigència de responsabilitats per part del Govern a Adif. “No hem sentit cap exigència de responsabilitat a Adif, cap”, ha lamentat, i ha exigit que des de l’executiu de Salvador Illa es reclamin “més inversions” per tenir una xarxa ferroviària en òptimes condicions. “Cal posar sobre la taula que la desinversió que ha patit la xarxa al nostre país és real i té conseqüències”, ha reblat.
Crítiques a Paneque per “parar tot un país”
D’altra banda, el diputat anticapitalista ha retret al Govern que s’hagi interromput tot el servei de Rodalies després de l’accident d’ahir al vespre. “És impossible que en unes quantes hores el Govern pugui exigir que es faci la feina que s’ha deixat de fer durant anys”, ha dit, però ha demanat explicacions a la consellera sobre la “política de parar tot el país”, una decisió que, segons ha exposat, s’ha adoptat sense uns protocols clars i, a més, provocant “caos” arreu de Catalunya.