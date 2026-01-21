El diputado de la CUP en el Parlamento Dani Cornellà ha responsabilizado directamente a Adif del accidente mortal de la R4 en Gelida por la falta de inversión en el mantenimiento de una infraestructura que usan miles de catalanes para desplazarse en su día a día. Lo ha dicho en una rueda de prensa en el Parlamento, donde ha detallado que su grupo registrará una petición de comparecencia del presidente de Adif, Luis Pedro Marco, así como del representante de Adif en Cataluña, Àngel Contreras. También solicitarán que comparezca la consejera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, por el caos en la gestión del servicio de Rodalies.

Cornellà ha dejado claro que se deben exigir «responsabilidades» y dar explicaciones a la cámara catalana porque las incidencias en la red ferroviaria de Rodalies y media distancia son una constante en los últimos años. Sobre el accidente, ha querido remarcar que «no es un accidente y ya está», porque «no es la primera vez que caen muros de contención». En este sentido, ha añadido que «ya ha pasado otras veces» en otras líneas como por ejemplo la R1. «Tiene la causa en la falta estructural de mantenimiento de la red ferroviaria, una falta de mantenimiento endémica por parte de Adif», ha sentenciado.

Aun así, el diputado de la CUP se ha mostrado partidario de esclarecer primero «cómo ha ocurrido este accidente» en Gelida, pero ha criticado la nula exigencia de responsabilidades por parte del Gobierno a Adif. «No hemos escuchado ninguna exigencia de responsabilidad a Adif, ninguna», ha lamentado, y ha exigido que desde el ejecutivo de Salvador Illa se reclamen «más inversiones» para tener una red ferroviaria en óptimas condiciones. «Es necesario poner sobre la mesa que la desinversión que ha sufrido la red en nuestro país es real y tiene consecuencias», ha remarcado.

El diputado de la CUP Dani Cornellà interviene en el pleno monográfico sobre Rodalies / Marta Sierra (ACN)

Críticas a Paneque por «parar todo un país»

Por otro lado, el diputado anticapitalista ha reprochado al Gobierno que se haya interrumpido todo el servicio de Rodalies después del accidente de ayer por la noche. «Es imposible que en unas pocas horas el Gobierno pueda exigir que se haga el trabajo que se ha dejado de hacer durante años», ha dicho, pero ha pedido explicaciones a la consejera sobre la «política de parar todo el país», una decisión que, según ha expuesto, se ha adoptado sin unos protocolos claros y, además, provocando «caos» en toda Cataluña.